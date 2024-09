Kako je moguće da su eksplodirali pageri kod gotovo 3000 ljudi?! Dvije su teorije

Do incidenta je navodno došlo zbog pregrijavanja baterije uređaja, što je dovelo do eksplozije. Preliminarne informacije govore da je poslužitelj pagera bio napadnut, a na njega je postavljen zlonamjerni program (skripta) koji je uzrokovao preopterećenje baterije, zbog čega je došlo do njenog pregrijavanja i eksplozije. Bivši stručnjak za streljivo britanske vojske, koji je želio ostati anoniman, iznio je za BBC drugu teoriju.

On tvrdi da su ti uređaji vjerojatno bili napunjeni s 10 do 20 grama vojnog eksploziva, skrivenog unutar lažne elektroničke komponente. Prema riječima stručnjaka, uređaji su se aktivirali putem signala, nečega što se zove alfanumerička tekstualna poruka. Jednom kad bi se uređaj aktivirao, sljedeća osoba koja bi ga koristila izazvala bi eksploziju. Da bi ta teorija držala vodu, netko je morao tajno ubaciti svoje ljude u opskrbni lanac tih pagera i postaviti eksploziv, a za Hezbolah nema nikakve sumnje da bi to bio Izrael.