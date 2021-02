Kako je Mađarska dobila Sputnik V mimo Europske unije? Postoji caka: Ako nema centraliziranog odobrenja, dio odgovornosti preuzima država

Rusko cjepivo postala je tražena roba koja još nije dobila odobrenje od EU regulatora. Premijer Plenković potvrdio je da Hrvatska neće naručivati rusko cjepivo prije nego ga odobri EU. Epidemiologinja HZJZ Goranka Petrović komentirala je mogućnost nabavke ruskog cjepiva

Na pitanje je li ova nabavka izgledna ili je sve na "dugom štapu", odgovara: "To je više istraživanje mogućnosti i koje su nam opcije na raspolaganju. Želimo vidjeti na koji način se to može regulirati. Europska regulatorna agencija za lijekove preporuča da se svakako to cjepivo odobri centraliziranim putem", kazala je za Novu TV.