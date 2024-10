Kako će se razminirati najveće minsko polje na svijetu, veliko kao cijela Grčka

Mapiranje mina i njihovo uklanjanje otežava i činjenica da se sve naprave koje nisu eksplodirale ne mogu odmah identificirati, kaže on, dodavši da se neke od njih nalaze i u privatnim područjima.

'Jedan dan rata je oko 30 dana razminiranja. U to se možemo uvjeriti na primjeru grada Irpina', rekao je za Euronews Jakiv Hanul, šef pirotehničkog odjela u Irpinu u regiji Kijev.

Nakon više od dvije i pol godine rata Ukrajina je zemlja s najviše mina na svijetu. Čak trećina njezina teritorija, više od 156.000 kvadratnih metara, potencijalno je opasno područje, podaci su ukrajinske Udruge za humanitarno razminiranje. Veličina je to cijele Grčke ili dvostruko veća od teritorija Češke.

'Neke granate mogle su pasti u vodene površine — jezera, rijeke, močvare. Takve se granate također ne detektiraju odmah. Zato je, vjerojatno, jedan dan rata 30 dana razminiranja — a istina glasi, bez obzira na sve, da će dio ipak ostati u tlu', kaže on.

Jedna od takvih škola, koja nudi i poseban program za Ukrajinke, je i MAT Kosovo . Više od 400 Ukrajinaca već je prošlo obuku u kosovskom gradu Peć učeći jedinstvene vještine u skladu s međunarodnim standardima, i to na materinjem jeziku, jer je MAT Kosovo preveo sve svoje tečajeve na ukrajinski.

Prije 2022. samo su muškarci u Ukrajini mogli raditi kao pirotehničari, ali kad su oni otišli na bojišnicu, to se zanimanje otvorilo i za žene te se one sve više upisuju u programe obuke u zemlji i inozemstvu.

UNITED24, službena platforma za prikupljanje donacija, stvorena na inicijativu predsjednika Volodimira Zelenskog, između ostalog prikuplja sredstva za ove sustave jer, kako kažu, korištenje robota za razminiranje značajno povećava brzinu tog postupka i jamči sigurnost pirotehničara.

Roboti za razminiranje mogu se nalaziti na udaljenosti do tri kilometra od pirotehničara, što im jamči potpunu sigurnost i mogućnost čišćenja do 100 kvadratnih metara dnevno, a to je deset puta više nego da se oslanjaju samo na ljude, rekao je programer dronova Taras Ostapčuk.

No to su samo izračuni za teritorije koje su ukrajinske snage oslobodile. Veći problem bit će razminiranje mjesta na kojima se već jako dugo vode teške borbe nakon što budu oslobođena prisutnosti ruskih trupa, ako do toga uopće dođe.