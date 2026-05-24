Kakav je odnos SAD-a i Balkana? 'Završila je era američke politike izgradnje država'

“Završila je era američke politike izgradnje država ”, navodi se u izvješću State Departmenta upućenom američkom Kongresu. Time se potvrđuje zaokret američke administracije prema ovome dijelu svijeta navodeći kako njihova politika više nije usmjerena na “spašavanje ili rekonstrukciju” , nego na stabilnost i obostrano korisno partnerstvo. Dodaje se da to podrazumijeva prijenos odgovornosti na lokalne aktere umjesto stranog intervencionizma .

"Administracija je usredotočena na osnaživanje lokalnih aktera da rješavaju vlastite izazove, umjesto na produljivanje pretjeranog oslanjanja na međunarodnu intervenciju ili nadzor", stoji u izvješću.

Dokument definira tri glavna prioriteta američke politike: održavanje regionalne stabilnosti, jačanje gospodarske i energetske suradnje te suzbijanje utjecaja Rusije i Kine i organiziranog kriminala.

U dijelu koji se odnosi na BiH naglašava se da SAD ostaje predan dejtonskom mirovnom sporazumu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu zemlje. Administracija navodi da je američka diplomacija tijekom 2025. pomogla okončati najtežu političku krizu u BiH od rata 1992.-1995., uz očuvanje ustavnog poretka i pravnog jedinstva države. Time očito aludiraju na krizu nastalu zbog presude izrečene Miloradu Dodiku te pobunu vlasti Republike Srpske.

SAD najavljuje i da želi proširiti sigurnosnu suradnju sa svim državama regije kroz zajedničke vojne vježbe, obuku i jačanje obrambenih kapaciteta te veće oslanjanje europskih partnera na vlastite sigurnosne resurse i NATO.

Drugi stup nove američke politike odnosi se na gospodarstvo i tržišno natjecanje. U izvješću se navodi da zapadni Balkan predstavlja prostor gospodarskih prilika za američke kompanije, posebno u prometnoj, digitalnoj i energetskoj infrastrukturi. Poseban naglasak stavljen je na energetiku. Administracija ocjenjuje da ovisnost regije o ruskoj energiji ostaje ozbiljna strateška ranjivost te najavljuje potporu diversifikaciji opskrbe kroz američki ukapljeni prirodni plin, obnovljive izvore energije i nuklearnu tehnologiju.

Među prioritetnim projektima izrijekom se navodi Južna plinska interkonekcija između Hrvatske i BiH koju bi trebala realizirati američka kompanija AAFS Infrastructure and Energy LLC koju predvode Jesse Binnall, bivši odvjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa i Joseph Flynn, brat bivšeg Trumpova savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna.

U dijelu izvješća o Srbiji, Washington najavljuje nastavak dijaloga s Beogradom, poticanje normalizacije odnosa s Kosovom i širenje energetske i sigurnosne suradnje. Američka administracija upozorava i na rastući utjecaj Rusije i Kine u regiji. Moskvu optužuje za poticanje etničkih podjela i korištenje energetike za politički pritisak, dok za Kinu navodi da kroz kredite, infrastrukturne projekte i političke veze širi svoj utjecaj u državama sa slabijim institucijama i nižom razinom transparentnosti.