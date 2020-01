Kajtazi: Bolnica u Čakovcu zataškala je da je provorođeno dijete bilo romsko. Posavec: Nemam vezu s rađaonom, Kajtazi skuplja političke bodove

Saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi objavio je da je županijska bolnica u Čakovcu, zajedno s predstavnicima Međimurske županije, prikrila činjenice i obmanula javnost o prvorođenom djetetu ove godine u toj županiji

U razgovoru za N1 kazao je kako mu se međimurski župan ispričao putem telefona, no da očekuje i javnu ispriku.



"Čim su mi dojavili, krenuo sam ka Međimurskoj županiji. Razgovarao sam s medicinskim sestrama koje su bile dežurne i one su mi rekle da je (to bilo upravo tako), ali da mi ne mogu dati ništa podrobnije od onoga što sam već naveo u izvještaju. Očekujem javnu ispriku župana, imajući u vidu da župan sve vrijeme šuti. Osim poslanih prosvjeda, u Međimurskoj županiji ništa ne vidim loše, nego sve gore i gore. Međimurski župan me je nazvao i ispričao se i rekao da je dobio takve informacije iz bolnice", kazao je Kajtazi.



Optužbe je za HTV komentirao međimurski župan Matija Posavec koji kaže kako mu je žao da se jedan plemeniti, lijepi događaj poput rođenja djeteta politizira i koristi za skupljanje političkih bodova.



'Ja svake godine posjećujem prvorođenu djecu u bolnici, no dolazim po pozivu bolnice, nemam direktnu vezu s rađaonom. No, građani Međimurja i naše institucije sigurno nemaju nikakve loše namjere ili ksenofobične ispade, nego pozdravljamo i slavimo svaki novi život i jednako cijenimo i tretiramo sve građane i građanke, bez obzira na nacionalnu pripadnost ili vjeroispovijest', poručio je Posavec.