Kajin za tportal objasnio kako je dobio izbore: IDS-u je sletjelo cijelo jato crnih labudova! Ne vraćam se u Sabor

I dok je dio općina i gradova u Istarskoj županiji osvojila mlada, javnosti nepoznata ekipa, na čelo Buzeta stigao je jedan od najpoznatijih hrvatskih političara Damir Kajin te je u kratkom razgovoru za tportal najavio svoje prve poteze, ali se i osvrnuo na neuspjeh svoje bivše stranke u Istarskoj županiji

Osim toga, namjerava dogovoriti i potpisati koalicijski sporazum s drugom nezavisnom listom, onom Deana Prodana, koji mu je bio protukandidat u drugom krugu izbora. S njegovim vijećnicima Kajin bi trebao imati većinu u Gradskom vijeću Buzeta. 'Zajedno smo dobili 80 posto mandata i obvezuje nas to povjerenje koje smo stekli među građanima. Ali nema podjele plijena i ucjena, a zajedno možemo puno učiniti. Transparentno da, ali prije svega zakonito', kaže Kajin.

'Buzet nije gospodarski devastiran grad, on je investicijski zapušten grad u kojem se u posljednjih nekoliko godina malo toga događalo. Ako bi se realiziralo samo ta četiri projekta, uz zgrade POS-a i nekoliko manjih investicija u uređenje staroga grada, mislim da bismo ostavili spomen iza sebe, pod uvjetom da se gospodarstvo očuva na sadašnjoj razini', poručuje Kajin.

'Sada imamo posve novu arhitekturu Istre. Ova poruka IDS-u bila je brutalna iako treba biti pošten i reći da ovako dalje više nije moglo ići. Istra je zaslužila promjenu jer nam se politika počela svoditi na feštice i parolice 'mi smo Istrijani, drugi nas eksploatiraju', ne priznajući činjenicu da od 2017. više novca povlačimo iz državnog proračuna nego što uplaćujemo u njega. Samo propast Uljanika koštala je porezne obveznike 4,5 milijardi kuna. To je ekvivalent 10 tisuća stanova od 50 kvadrata, u kojima može biti smješteno stanovnika koliko ima Pula. Ima i gora stvar od propasti Uljanika, a to je da su nam institucije kontaminirane, bilo da je riječ o lokalnoj samoupravi, javnim poduzećima, o DORH-u i dijelu pravosuđa, a jučer i policije. Osobno smatram da je to daleko veća šteta od 4,5 milijardi kuna, koliko je država isplatila za jamstva za Uljanik', kaže Kajin.

'IDS-u se nije dogodio crni labud, nego je na dan izbora sletjelo cijelo jato crnih labudova, kao da su ovdje organizirali neki svoj kongres. Činjenica je da IDS neće biti isti, a Istra je 90-ih godina bila IDS. To je povijesna stranka, ja sam živio za IDS i učlanjivao ljude u Buzeštini, sjevernoj Istri, Liburniji. Budite uvjereni da nisam spokojan zbog toga, ali drugačije nije moglo ići. Ekipa oko Miletića nije prepoznala trendove, a kamoli da je bila sprema solidarizirati se i dijeliti sudbinu s građanima. Ako se dogodi ponavljanje izbora za župana na samo jednom mjestu u Puli, a razlika je 54 glasa, Miletić neće postati župan. Ovi izbori nisu bili glasanje za SDP-ova Danijela Ferića, nego su bili kontra Miletića i politike koja je postala teret Istri', kaže Kajin.