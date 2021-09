Kaić o prvim slučajevima gripe u Hrvatskoj: Bolest je uranila, sumnjalo se na covid jer su zaraženi imali respiratorne simptome

Epidemiolog Bernard Kaić gostujući u HTV-ovoj emisiji 'Studio 4' rekao je kako se ne zna kad će stići proteinsko cjepivo protiv covida. Postoje najave da bi jedno došlo krajem ove godine, a drugo početkom 2022. Kaić je rekao kako ljudi jako puno nade polažu u to cjepivo, ali naglašava kako se još ne zna koliko će to cjepivo biti djelotvorno i sigurno za primjenu

Što se tiče gripe, Kaić je otkrio da u Hrvatskoj imamo 93 potvrđena slučaja gripe, no točan broj hospitaliziranih se još uvijek ne zna.

Kaić kaže kako najveći broj zaraženih, do sada potvrđenih, dolazi iz kontinentalne Hrvatske, a sa simptomima gripe vratili su se s ljetovanja. Prvi slučaj zabilježen je sredinom kolovoza, gdje se radilo o „uvezenom“ slučaju. Ističe kako je u odnosu na prijašnje godine gripa uranila, i kako uvezeni slučajevi nisu novost, gdje se često gripa zadrži na jedan ili dva sporadična slučaja i zatim se prestane širiti.

'Nadali smo se da će tako biti i ove godine, ali evo, imamo prijenosa među našim stanovništvom. To je još uvijek vrlo niski intenzitet prijenosa i još uvijek postoji mogućnost da to prestane, i onda se ponovno javi u vrijeme kad ju čovjek očekuje, prosinac i siječanj', kaže i napominje da je teško znati zašto se gripa počela širiti sada, te da nemaju informacija kako bi trenutni virus gripe mogao biti išta drugačiji od onih koji su do sada cirkulirali.

Do sada je naručeno 600 tisuća doza cjepiva za ovu sezonu – nešto više nego što je bilo procijenjeno da će biti potrebno. Očekuje se kako će prva polovica cjepiva stići do 15. listopada, a zatim bi se moglo započeti s cijepljenjem građana.