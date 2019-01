Kad kap prelije čašu: Prisjetili smo se najžešćih obračuna u povijesti Sabora

Uvrede, omalovažavanja, izbacivanja, vrijeđanja na nacionalnoj osnovi, dobacivanja, zabrane govora, povrede Poslovnika, opomene. Svemu tome svjedočili smo od hrvatske samostalnosti naovamo, ali nikad kao do jučer situacija na Markovu trgu nije bila toliko na rubu incidenta. I to onog fizičkog, kakvog barem dvaput godišnje možemo vidjeti u Ukrajini ili na Kosovu, gdje se zna dogoditi da među zastupnike bude bačen i suzavac

Nešto kasnije došlo je do situacije u kojoj je premijer Andrej Plenković krenuo prema zastupniku Mosta Nikoli Grmoji nakon njegova dobacivanja. Sudeći po snimci, da se između njih nije ispriječio Miro Bulj, pitanje je kako bi završila ta situacija.

Da Ivana Pernara (Živi zid) iz Sabora iznosi saborska straža, to gotovo da više nije vijest. No kada se to dogodilo prvi put, bilo je i prvi put da je jedan saborski zastupnik na takav način izbačen iz sabornice.