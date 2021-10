'Kad bismo svi bili cijepljeni, u splitskoj bolnici bi bilo možda osam do deset bolesnika, na respiratoru možda jedan ili dva, a umrlih bi imali možda jednoga ili dva tjedno'

Prof. dr. sc. prim. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split, rekao je da je cijepljeno oko 8 posto njihovih bolesnika koji su hospitalizirani zbog uglavnom teže kliničke slike, dok su svi ostali, njih više od 90 posto, necijepljeni

"Vrlo vjerojatno jest. Naravno da uvijek postoje iznimke, mi znademo da u populaciji postoje one osobe koje, naizgled zdrave, ipak ne odgovaraju dobro na cjepivo. Njih u pravilu štiti kolektivna imunost - ako su svi drugi cijepljeni, onda je mala šansa da će se oni zaraziti. Ali takvih iznimaka uvijek ima, s tim da, naravno, mi ne možemo za ovaj pojedinačni slučaj bilo što do kraja kazati. Ako je bio zdrav, cjepivo bi mu najvjerojatnije bilo od koristi", rekao je Ivić.

"Ja, recimo, one osobe koje se ne pridržavaju ovoga režima koji je propisan mogu jedino prijaviti našoj službi i zabraniti im da rade. Ali niti to čak do kraja ne mogu zabraniti, osoba može ostati prisutna, ja bih trebao zvati policiju, ali za to nemam ovlasti", rekao je Ivić.

Rekao je i da je, ako gledamo procijepljenost u našoj zemlji, zdravstveni sustav daleko najbolje procijepljen.

Poručio je da je pravo pacijenta najvažnije te da osobe u čiji status zaraženosti nisu sigurni ne mogu raditi s bolesnicima.

Upitan očekujete li zbog zahladnjenja i češćeg boravka u zatvorenom rast broja zaraženih, odnosno jačanje četvrtog vala, Ivić je rekao da je uvijek tako bilo i da ne postoji niti jedan razlog da tako ne bude i sada.