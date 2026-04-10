vremenska prognoza

Jutro uz mraz, danju toplije: Evo kakvo nas vrijeme čeka danas i za vikend

M. Šu.

10.04.2026 u 07:37

Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Bionic
Reading

Hladno jutro uz moguć mraz, zatim postupno naoblačenje i mjestimice kiša obilježit će petak u Hrvatskoj, dok se za vikend očekuje promjenjivo proljetno vrijeme uz više sunca na Jadranu i nestabilnije prilike u unutrašnjosti.

Petak će na istoku Hrvatske početi uz vedrinu i razmjerno hladno jutro, najniža temperatura bit će od 0 do 2 °C, pa je na tlu mjestimice moguć i mraz. Potom sve više oblaka, a prema večeri lokalno može pasti i malo kiše, osobito u zapadnijim predjelima. Popodnevna temperatura zraka od 13 do 15 °C.

Podjednake vrijednosti i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će također ujutro biti oko 0 °C pa postoji mogućnost mraza. Već prijepodne će se sa sjeverozapada naoblačiti, a mjestimice malo kiše može pasti ponajprije u sjevernijim predjelima u poslijepodnevnim satima.

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

I na zapadu Hrvatske prvi dio dana djelomice sunčan, zatim oblačnije, no zadržat će se većinom suho vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočnjak, na obali jugozapadnjak. Jutro u Gorskoj Hrvatskoj hladno, po kotlinama često uz mraz, a popodnevna temperatura od 13 do 15 °C, na obali i otocima do 18 °C.

U Dalmaciji većinom sunčano, prema večeri uz porast naoblake sa sjevera. Od sredine dana gdjekad će uz obalu puhati umjeren jugozapadnjak uz malo do umjereno valovito more. Najniža temperatura zraka od 7 do 10 °C, u unutrašnjosti ponegdje malo niža, a najviša dnevna 18 ili 19 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske podjednako razmjerno toplo, ponegdje i do 20 °C uz prevladavajuće sunčano vrijeme, navečer uz postupni porast naoblake. Nakon slabe do umjerene bure tijekom noći i jutra, sredinom dana okrenut će na jugozapadnjak, prema otvorenom moru i jugo.

Promjenjivi dani

I vikend će na Jadranu proteći uz većinom sunčano i danju ugodno toplo vrijeme. Početkom novoga tjedna oblačnije, prema kraju ponedjeljka uz porast vjerojatnosti za mjestimičnu kišu. Jugo će postupno jačati, osobito u Dalmaciji, dok će podno Velebita u ponedjeljak zapuhati bura, na udare lokalno moguće i olujna.

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

U unutrašnjosti pravo proljetno vrijeme - izmjena sunčanih i oblačnijih razdoblja, u dane vikenda lokalno i kiša, ali u malim količinama. U novome tjednu više oblaka i nestabilnije vremenske prilike, uz postupno jačanje vjetra i okretanje na sjeveroistočni zbog čega će i dnevna temperatura biti u blagom padu, prognozirala je za HRT dr. sc. Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti