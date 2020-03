Juričan pozvao Bernardića da na Pantovčak odnese Bandićevu bistu: Jazavče, napokon je došao tvoj trenutak!

Aktivist i bivši predsjednički kandidat Dario Juričan pozvao je u srijedu predsjednika SDP-a Davora Bernardića da na Pantovčak odnese bistu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, jer je on Bernardiću bio "mentor i muza"

Također je ironično podržao Bernardića kao budućeg premijera, jer uspješno "mažnjava" tuđe slogane.

Tako je, tvrdi Juričan, 2010. godine SDP-ov slogan "Mi možemo bolje" 'maznuo' od J. F. Kennedya (We can do better iz 1960.) Potom je 2016. 'maznuo' slogan "Promjena u koju vjerujemo" od Obame (Change we can believe in, 2008.), a sada je, nakon američkih predsjednika, prešao na kompanije i od Nikea 'maznuo' slogan "Ispišite budućnost" (Write the future, 2010.).

"Ti mažnjavaš, i ja to cijenim, samo se tako i može postati premijer u ovoj zemlji! Mislim da zajedno možemo u koruptivnu parlamentarnu koaliciju: ti jazavče, rezač etiketa i ja", napisao je Juričan.

"Čekam da od mene preuzmeš bistu Milana Bandića i odneseš ju predsjedniku Milanoviću. Ako ti bista bude teška, pomoći će ti 'pajdo' Zvane Brumnić; ako ne bude, po običaju, previše zauzet kombinacijama s Jelenom Pavičić Vukičević. Usput ćeš moći i prošetati Pantovčak brdom i napokon pomaziti jelene i srne, budući da inauguraciji nisi mogao ni prismrditi", poručio je Bernardiću Juričan, potpisavši se kao "gradonačelnik svemira".