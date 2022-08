Jurčićevi recepti za preživljavanje: Kiselite povrće, svinju sad naručite, popravljajte stvari...

Vijest da sve poskupljuje više nije nova, opalit će nas po džepu kako god. Ali kako si pomoći i može li si pomoći jedna prosječna obitelj s prosječnom plaćom te doskočiti visokim cijenama?

Ekonomist Ljubo Jurčić za RTL je kazao: "Objektivno, male su mogućnosti za uštedu, ali one postoje, barem po pitanju hrane. Sjetimo se naših starijih što su radili. Recepti starijih generacija, mogli bi uz malo truda pomoći ljudima i danas.

Mi, koji smo živjeli u težim vremenima visoke inflacije, pomaknuli smo se sa službenog tržišta, krenuli smo u dio gdje su bile manje marže. Snabdijevalo se preko sindikata koji je imao 10 ili 20 posto niže cijene jer su robu naručivali na veliko i bez provizije. Drugi korak je bio taj da su se otvarale linije po kojima su se ljudi opskrbljivali direktno od proizvođača hrane na selu. To su tipično bile svinjske polovice, potom teletina koje su bile čak 50 do duplo jeftinije nego u trgovinama. To se odnosilo i na grašak, krumpir, zapravo na sve od čega čovjek živi", prisjeća se Jurčić.