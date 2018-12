Juncker: EU neće ponovo pregovarati o Brexitu

Predsjednik Europske komisije (EK) Jean-Claude Juncker u utorak je kazao da, usprkos neuspjehu premijerke Therese May da osigura dovoljnu potporu za ratifikaciju Sporazuma o povlačenju u britanskom parlamentu, nema mogućnosti za novo pregovaranje o Brexitu koji je 'najbolji i jedini mogući', ali da ima mjesta za dodatna pojašnjenja i tumačenja

'Nema mogućnosti za ponovno pregovaranje, to je najbolji i jedini mogući dogovor, međutim još uvijek ima prostora za daljnja pojašnjenja i tumačenja', rekao je Juncker na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu.

'Sastat ću se s premijekom May jer su se pojavili nepotrebni problemi u završnici', dodao je Juncker na raspravi o pripremi za sjednicu Europskog vijeća 13. i 14. prosinca, izražavajući 'iznenađenje' da će Brexit još jednom biti tema rasprava čelnika EU-a na ovotjednom summitu u Bruxellesu.

Prema njegovim riječima, 'imat ćemo nenajavljenog gosta na Europskom vijeću i ja sam iznenađen jer smo 25. studenoga postigli sporazum zajedno s vladom Ujedinjene Kraljevine'.

'No, znamo da je to taj dogovor i nećemo ga povući. To svi znaju i stoga nema mjesta za ponovno pregovaranje', ponovio je prvi čovjek Komisije.