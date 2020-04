U Sloveniji je testiranjem 1232 osobe u petak potvrđeno 28 novih slučajeva zaraze koronaviirusom, čime je broj inficiranih povećan na 1188, a još je pet zaraženih umrlo, čime se broj ukupno preminulih povećao na 50, objavili su u subotu slovenski službeni izvori.

Prema podacima vlade i nacionalnog Instituta za javno zdravlje u bolnicama su 94 osobe oboljele od Covida-19, s time da je trend hospitalizacija zadnjih dana u padu, dok se povećava broj onih koji se nakon oporavka otpuštaju iz bolnice.

Takvih je do sada ukupno bilo 148. Prema službenim podacima vlade, do sada je u Sloveniji analizirano 34.279 briseva. U strukturi onih kod kojih je potvrđena zaraza koronavirusom i dalje je najviše štićenika domova za starije osobe, te osoblja u tim domovima i osoblja u zdravstvenim ustanovama koji čine polovicu ukupno potvrđenih zaraza, a na te skupine je do sada usmjeravana i glavnina testiranja.