Jonjić: Nije neobično što se virusi mijenjaju, ali nismo se nadali da će to biti tako snažno

Virusni imunolog Stipan Jonjić s Medicinskog fakulteta u Rijeci ističe kako virusi stalno mutiraju i time gube ili stječu prednost. Naglasio je da se svi virusi koji su mutacijama stekli prednost brže šire u populaciji, poput britanskog soja koronavirusa

Virusni imunolog Stipan Jonjić s Medicisnkog fakulteta u Rijeci gostujući u emisiji 'U mreži Prvog' HRT-a rekao je kako se svi ti virusi i dalje mijenjaju te da će se pojaviti više desetaka mutacija.

'To nije ništa neobično, ali svi smo se nadali da to neće biti tako snažno, no vidimo da se to sada događa', kazao je.