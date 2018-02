Jelušić o Dalić i Ramljaku: To je taj grijeh struktura o kojem se nekad govorilo u Hrvatskoj

U emisiji Otvoreno na HRT-u koja se bavila krizom u Agrokoru nakon odlaska izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka gostovali su predsjednika HNS-a Ivan Vrdoljak, SDP-ovac Ivo Jelušić, Mostov Tomislav Panenić i novinar Gojko Drljača. HDZ i Vladu nitko nije zastupao i emisiji

Tomislav Panenić je upozorio da može doći do gubitka vremena u kojem bi mogli stradati vjerovnici zbog toga je podržao potez Ante Ramljaka. 'Dobro je da je otišao ako nema snage za privesti proces do kraja i da je prepustio mjesto nekome tko će to moći učiniti', smatra Panenić.

Vrdoljak je rekao da likvidnost Agrokora nije upitna i da ne bi trebala doći priprema turističke sezone u pitanje. Kazao je da je sasvim jasno i da je to već rečeno da će rok za postizanje nagodbe biti prolongiran za ljeto, ali uvjeren je da će do nagodbe sigurno doći.

'Formalno bi Ramljak mogao biti izvanredni povjerenik do kraja, do srpnja, ali to se neće dogoditi, to je iluzorno. Napravit će se konzultacije i odabrat novi povjerenik', kazao je Vrdoljak.