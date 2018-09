Jelena Sekelj otkriva nam kako je izdržala 170 kilometara surovih Alpa: Žene su mentalno jače u ovakvim utrkama

Ona je dokazala koliko je uporna i izdržljiva. Varaždinka Jelena Sekelj istrčala je ultramaraton na francuskom Mont Blancu, jedan od najtežih te onaj koji slovi kao simbol ljudske izdržljivosti. Time je postala jedna od rijetkih žena na svijetu kojoj je to pošlo za rukom. U razgovoru za tportal otkriva koji joj je dio bio najteži, što joj je u tim trenucima davalo snagu i o čemu je razmišljala

Iako zvuči jednostavno, do zadanog cilja, starta ove utrke, nije jednostavno doći. Za godinu dana imali su već dovoljan broj bodova, ali ne i sreće prilikom izvlačenja onih koji će se okušati na stazi dugoj 170 kilometara. Nisu odustajali u svojoj namjeri. Prijavu su poslali opet, nakon 365 dana.

S pripremama je započela u ožujku. Startala je sa skromnim kilometražama i minimalnim visinskim razlikama, a nadopunjavala je to vožnjom biciklom, plivanjem i treninzima snage.

Slijedili su mjeseci napornih treninga . Pored visoke razine autonomije, opisuje Sekelj, za ovu je utrku potrebno prevladati umor, otrpjeti bolove, zatomiti strahove i sve emocije, a kojih je, priznaje, jako puno. Ultra trail du Mont Blanc spoj je avanture i jedinstvenog iskustva u kojem se izvlači i zadnji atom snage, ali i probija, dodaje ova Varaždinka, mentalna i fizička granica kako bi se došlo do cilja.

'U siječnju 2018. godine izvukli su nas. I ne samo nas, već još dva naša prijatelja iz kluba. Plakala sam od sreće kada sam na ekranu vidjela rezultate ždrijeba. To je bio tek početak priprema, kompletiranja opreme i zatvaranja financijske konstrukcije za utrku koja se održava krajem kolovoza. Za mnoge je to višegodišnji projekt i san koji se ne ostvaruje tako jednostavno', dodaje ova ultramaratonka .

Varaždinska ekipa u utrku je krenula, složni su, s puno respekta. Cilj im je bio završiti je bez loših iskustava i posljedica. Startalo se po kiši. Preklopilo se to u Jeleninu slučaju i s napadom astme zbog previše vlage u zraku.

'Srećom, prijatelj Mario je bio uz mene. Kada mi se stanje normaliziralo, nastavili smo dalje. Kroz utrku, kada god bismo bili u magli ili je padala kiša, jako sam kašljala i teško sam disala, čak i uz sporiji tempo. Korištenje pumpice za astmu izbjegavam sve dok ne nastupi crveni alarm, posebice dok sam na ovakvim nedostupnim mjestima, jer se bojim aritmije koju sam jednom zbog toga imala i jer se ne preporučuje osobama koje imaju prekomjerno aktivnu štitnjaču, poput mene', kaže ona.

Prva je noć bila hladna i maglovita, a potom je natjecatelje dočekao sunčan dan koji se oko podneva počeo pogoršavati.

'Zapuhao je jak hladni vjetar, a organizator je prije uspona na Grand Col Ferret proglasio zimske uvjete. Od trkača su tražili i zimsku opremu. Slijedio je uspon po kiši, hladnom i oštrom vjetru. Opet je bila hladna noć, ali i sunčano i vruće nedjeljno poslijepodne, kada je trebalo svladati posljednje kilometre prije veličanstvenog ulaska u cilj u Chamonixu. No sve je to vrijedno finiša. Ulice prepune ljudi koji svakog natjecatelja pozdravljaju, viču 'courage' i 'allez, allez!'... Zvone zvonima i svakom finišeru daju osjećaj pobjednika. Što u konačnici i jest. Jer za svakog od nas ova utrka je osobno putovanje na kojem smo sami sebe tjerali do nezamislivih razina izdržljivosti', objašnjava jedna od rijetkih žena koja je uspjela istrčati jedan od najzahtjevnijih ultramaratona današnjice.