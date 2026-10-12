Jedu za manje od eura, a nisu zadovoljni: 'Ne govorimo o cijeni, nego o svemu onome što traže'

Kako javlja RTL Danas , Studentski zborovi proveli su istraživanje koje je obuhvatilo 7300 studenata. Čak 90 posto ispitanih želi uvođenje novih jelovnika.

Svoj su apel uputili prema Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, a od ministra Radovana Fuchsa traže da pokrene izmjene pravilnika kojim se uređuje studentska prehrana. Podršku im pruža i Studentski centar.

'To je izvrstan sustav. Jako malo zemalja u Europskoj uniji, možda čak nijedna osim Hrvatske, nema sustav u kojem studenti mogu jesti za manje od jednog eura. To je najveća prednost cijelog sustava. No, ideja je poslati konstruktivnu kritiku, ispitati mišljenje 7200 ljudi, što je ogroman broj, i na temelju njihova nezadovoljstva unaprijediti sustav', rekao je za RTL, Gordan Kragić, v. d. predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

Reporterka Tea Mihanović, razgovarala je s ravnateljem Studentskog centra u Zagrebu, Mariom Županom koji ističe da podržavaju inicijativu studenata te da su već započele pripreme za uvođenje novih jela. Istaknuo je kako studenti ne traže promjene cijena, već drugačiju ponudu.

'Ne govorimo o cijeni, nego o svemu onome što studenti traže, o novim tehnologijama kuhanja, novim vrijednostima i novom načinu prehrane. Mi to apsolutno podržavamo', ističe.

No, dodaje, kako bi se ta nova jela mogla ponuditi po subvencioniranim cijenama, potrebno je izmijeniti postojeći Pravilnik o subvencioniranoj prehrani.

Jer prema trenutačnom pravilniku, kompletan obrok koji uključuje juhu, glavno jelo s prilogom, kruh, salatu i kolač, studente stoji 86 centi.

Problem nije ponuda kao takva, već studenti traže nove načine pripreme hrane, što je, ističe Župan, apsolutno shvatljivo i prihvatljivo, ali nije predviđeno postojećim pravilnikom i takva se jela ne mogu ponuditi u sklopu subvencionirane studentske prehrane.

To se ne može promijeniti dok za stol ne sjednu sve tri strane - predstavnici Ministarstva, studentskih zborova i studentskih centara.

'Apsolutno postoji inicijativa sa sve tri strane i moramo zajedno sjesti za stol. Ministarstvo zna za, neću reći problem, nego zahtjeve studenata, ali ne mogu u njihovo ime odgovoriti kada će studenti dobiti odgovor', rekao je na kraj Župan za RTL.

