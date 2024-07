Jedna od najprometnijih cesta u Zagrebu do kraja srpnja pod posebnim režimom

Alejom grada Bologne, jednom od najprometnijih cesta u Zagrebu, na dijelu od Ulice Prigornica do Ulice Velimira Škorpika, bit će otežan promet od subote, 6. srpnja, od 8,00 sati do ponedjeljka, 29. srpnja, do 4,00 sata, stoga se pripremite na moguće zastoje.

Programom asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda u 2024., Grad Zagreb je osigurao sredstva za asfaltiranje dvije prometne trake na južnom kolniku Aleje grada Bologne u smjeru od zapada prema istoku. Radovima je obuhvaćena sanacija dotrajalog asfaltnog zastora ukupne površine 7.000 m2. Za vrijeme izvođenja radova, promet motornih vozila će se odvijati dvosmjerno po sjevernom dijelu kolnika Aleje – jedan prometni trak za svaki smjer, priopćili su iz Grada Zagreba. Sugrađane upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te mole za razumijevanje. vezane vijesti imaju pitanja Mještani se bune: Most preko Kaštelanskog zaljeva dovest će do prometnog kolapsa

