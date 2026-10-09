Je li Putin umalo upao u ukrajinsku klopku? Četiri vladina aviona satima kružila iznad Moskve

Zbog zračne uzbune obustavljena su sva polijetanja i slijetanja u sve četiri moskovske zračne luke. U tom su trenutku na nebu bila i četiri vladina aviona. No, nije poznato je li u jednom od njih bio i Putin koji se trebao vratiti sa samita u Turkmenistanu

Četiri aviona posebne predsjedničke zrakoplovne eskadrile Ruske Federacije kružila su nebom u blizini Moskve, a dva su na kraju preusmjerena na druge zračne luke zbog novog ukrajinskog napada na Moskvu. Jedan od zrakoplova vraćao se iz Turkmenistana, gdje je Vladimir Putin sudjelovao na samitu na kojem se susreo s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom. No, nije poznato je li ruski predsjednik bio u nekom od tih zrakoplova, piše Telegraph.

Prekid letova Rosavijacija, ruska agencija za civilno zrakoplovstvo, navodi da su obustavljeni svi letovi iz sve četiri moskovske zračne luke od 15.40 sati po lokalnom vremenu.

🚨 Putin reportedly unable to land in Moscow amid balloon attack A special government aircraft returning from today's CIS summit in Turkmenistan has reportedly been circling Moscow. It remains unclear whether Putin himself is on board or only members of his entourage. — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026

Na društvenim mrežama se vide mnoštva putnika koja u redovima čekaju na Vnukovu, Šeremetjevu, Domodjedovu i Žukovskom ili pak sjede po aerodromskim terminalima. Baza, prokremaljski Telegram kanal blizak ruskim sigurnosnim službama, navodi kako su zbog ukrajinskih prijetnji otkazana 62 leta, a više od 370 ih je kasnilo.

⚡️ BREAKING: Moscow under attack Drones and small balloons are targeting the capital and the surrounding region, ASTRA reports. The “Carpet” emergency protocol has been activated at all Moscow airports. Once again, no flights in or out. — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026