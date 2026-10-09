Je li Putin umalo upao u ukrajinsku klopku? Četiri vladina aviona satima kružila iznad Moskve

Zbog zračne uzbune obustavljena su sva polijetanja i slijetanja u sve četiri moskovske zračne luke. U tom su trenutku na nebu bila i četiri vladina aviona. No, nije poznato je li u jednom od njih bio i Putin koji se trebao vratiti sa samita u Turkmenistanu
Četiri aviona posebne predsjedničke zrakoplovne eskadrile Ruske Federacije kružila su nebom u blizini Moskve, a dva su na kraju preusmjerena na druge zračne luke zbog novog ukrajinskog napada na Moskvu.
Jedan od zrakoplova vraćao se iz Turkmenistana, gdje je Vladimir Putin sudjelovao na samitu na kojem se susreo s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom. No, nije poznato je li ruski predsjednik bio u nekom od tih zrakoplova, piše Telegraph.
Prekid letova
Rosavijacija, ruska agencija za civilno zrakoplovstvo, navodi da su obustavljeni svi letovi iz sve četiri moskovske zračne luke od 15.40 sati po lokalnom vremenu.
Na društvenim mrežama se vide mnoštva putnika koja u redovima čekaju na Vnukovu, Šeremetjevu, Domodjedovu i Žukovskom ili pak sjede po aerodromskim terminalima.
Baza, prokremaljski Telegram kanal blizak ruskim sigurnosnim službama, navodi kako su zbog ukrajinskih prijetnji otkazana 62 leta, a više od 370 ih je kasnilo.
Oboreni dronovi i izviđački baloni
"Ograničenja su i dalje na snazi u zračnom prostoru iznad glavnog grada, čime su ograničeni dolasci i odlasci zrakoplova”, izvijestila je Baza.
Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin izjavio je da je oboreno 15 ukrajinskih dronova, dok su u Jaroslavskoj oblasti lokalne vlasti priopćile da su oboreni i mali "izviđački baloni".