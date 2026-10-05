Putin povlači očajnički potez: Vraća se zloglasni 'general Armagedon'?

‘Generali poput njega ne leže besposleno na kauču. Rusiji i njezinoj vojsci potrebni su takvi generali. U Kremlju i Ministarstvu obrane ozbiljno razbijaju glavu oko toga kako Surovikina - tvrdog, odlučnog i moćnog vojnog zapovjednika - uklopiti u stvarnost koja se trenutačno oblikuje na bojišnici’, naveo je Baranec, prenosi The Sun .

Surovikin je posljednjih godina bio povezan s ruskim vojnim operacijama u Africi, no prema riječima ruskog vojnog analitičara i bivšeg pukovnika Viktora Baraneca, njegovo pojavljivanje u Moskvi moglo bi značiti da se u Kremlju razmatra njegov povratak u aktivnu ulogu.

Surovikin je ruskim snagama u Ukrajini zapovijedao od listopada 2022. do siječnja 2023. godine. U tom je razdoblju bio na čelu kampanje obilježene intenzivnim napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Vladimir Putin potom ga je smijenio s dužnosti.

Njegov pad uslijedio je uoči pobune Wagnera. Surovikin je tada doveden u vezu sa sumnjama da je znao za planiranje pobune koju je u lipnju 2023. predvodio šef Wagnera Jevgenij Prigožin. Te tvrdnje nisu javno potvrđene, no general je nakon toga nestao iz prvog plana.

Surovikin je potom prebačen na dužnost povezanu s ruskim vojnim operacijama u Africi. Njegovo navodno vraćanje u Moskvu sada je ponovno pokrenulo spekulacije o tome što bi mogao biti njegov sljedeći zadatak.

Prema jednom od mogućih scenarija, Surovikin bi mogao dobiti zapovjednu ulogu u operacijama usmjerenima na zauzimanje Slovjanska i Kramatorska, ključnih ukrajinskih gradova u Donjeckoj oblasti. Druga mogućnost koja se spominje jest njegovo uključivanje u eventualnu novu rusku ofenzivu prema Kijevu.

Za sada, međutim, nema službene potvrde da se Surovikin vraća na čelo ruskih operacija u Ukrajini. Njegov navodni povratak u Moskvu zasad je tek potaknuo nagađanja o tome sprema li Kremlj novu ulogu za generala koji je tijekom rata stekao reputaciju jednog od najtvrđih ruskih zapovjednika.