već je u moskvi

Putin povlači očajnički potez: Vraća se zloglasni 'general Armagedon'?

I.V.

05.10.2026 u 21:25

Sergej Surovikin
Sergej Surovikin Izvor: EPA, Wikipedia; montaža: tportal.hr / Autor: National Nuclear Security Administration; Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin/Pool
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Rusija bi na bojište u Ukrajini mogla vratiti jednog od svojih najpoznatijih zapovjednika. Sergej Surovikin, general kojeg su zbog njegove brutalnosti prozvali ‘generalom Armagedonom’, navodno se ponovno nalazi u Moskvi, što je potaknulo nagađanja o njegovoj mogućoj novoj ulozi u ratu

Surovikin je posljednjih godina bio povezan s ruskim vojnim operacijama u Africi, no prema riječima ruskog vojnog analitičara i bivšeg pukovnika Viktora Baraneca, njegovo pojavljivanje u Moskvi moglo bi značiti da se u Kremlju razmatra njegov povratak u aktivnu ulogu.

‘Generali poput njega ne leže besposleno na kauču. Rusiji i njezinoj vojsci potrebni su takvi generali. U Kremlju i Ministarstvu obrane ozbiljno razbijaju glavu oko toga kako Surovikina - tvrdog, odlučnog i moćnog vojnog zapovjednika - uklopiti u stvarnost koja se trenutačno oblikuje na bojišnici’, naveo je Baranec, prenosi The Sun.

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Surovikin je ruskim snagama u Ukrajini zapovijedao od listopada 2022. do siječnja 2023. godine. U tom je razdoblju bio na čelu kampanje obilježene intenzivnim napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Vladimir Putin potom ga je smijenio s dužnosti.

Njegov pad uslijedio je uoči pobune Wagnera. Surovikin je tada doveden u vezu sa sumnjama da je znao za planiranje pobune koju je u lipnju 2023. predvodio šef Wagnera Jevgenij Prigožin. Te tvrdnje nisu javno potvrđene, no general je nakon toga nestao iz prvog plana.

Surovikin je potom prebačen na dužnost povezanu s ruskim vojnim operacijama u Africi. Njegovo navodno vraćanje u Moskvu sada je ponovno pokrenulo spekulacije o tome što bi mogao biti njegov sljedeći zadatak.

Prema jednom od mogućih scenarija, Surovikin bi mogao dobiti zapovjednu ulogu u operacijama usmjerenima na zauzimanje Slovjanska i Kramatorska, ključnih ukrajinskih gradova u Donjeckoj oblasti. Druga mogućnost koja se spominje jest njegovo uključivanje u eventualnu novu rusku ofenzivu prema Kijevu.

Za sada, međutim, nema službene potvrde da se Surovikin vraća na čelo ruskih operacija u Ukrajini. Njegov navodni povratak u Moskvu zasad je tek potaknuo nagađanja o tome sprema li Kremlj novu ulogu za generala koji je tijekom rata stekao reputaciju jednog od najtvrđih ruskih zapovjednika.

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