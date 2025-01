Je li Primorac smio iznositi podatke za koje Milanović tvrdi da mu nisu smjeli biti dostupni

Milanović kao da je čekao da Primorac to izgovori pa je uzvratio: 'To ne radi MORH , i to ne znate. To rade SOA i neke druge agencije.'

No Primorac se ubacio s tvrdnjom da je on 'u forenzici'.

'Oružje smo u Siriju poslali na zahtjev i molbu Amerikanaca. To treba znati. Nikakav Milanović . To je laž', rekao je Milanović reagiravši na Primorčevu tvrdnju da je u vrijeme u kojem je bio premijer na zatvorenim sjednicama Vlade odlučeno da se vojna oprema 'u tonama' šalje sirijskim pobunjenicima.

'To je teško procijeniti jer bi podrazumijevalo da imamo informacije da je točno ono što su rekli Milanović i Primorac. U jednom dijelu otkrivanja masovnih grobnica, a tome već ima i godina, SOA je bila uključena jer to uključuje oblike operativnog rada koje mogu raditi samo oni', kazao je Cvrtila.

Podsjetimo, u veljači 2013. godine New York Times je objavio članak u kojem opisuje dostavu oružja iz Hrvatske prozapadnim sirijskim pobunjenicima preko Jordana. Oružje je tada navodno platila Saudijska Arabija, saveznik SAD-a na Bliskom istoku. Radilo se o tonama oružja još iz vremena Domovinskog rata.

Iz Vlade i MORH-a tada su demantirali da je oružje prodavano ili donirano Siriji, a sada je Milanović, nakon što je Primorac bacio kost, rekao da se to događalo, ali na traženje Amerikanaca.

'Jedan britanski istraživački portal tada je otkrio cijeli kanal i operaciju kako je išla. Nije Hrvatska bila jedina koja je slala oružje, sve to je išlo preko Amerikanaca i oružje nije direktno išlo u Siriju. U tom trenutku to je bila tajna operacija, Hrvatska je tada to negirala. Moguće je da taj podatak još nije deklasificiran, ali kako je on već dug niz godina u javnom prostoru i bile su objavljene fotografije, to i nije neka tajna, pa ne bih rekao ni da je nešto prekršeno iznošenjem tih podataka', ustvrdio je Cvrtila.

Zašto kasni izvještaj SOA-e

Upitan oko godišnjeg izvješća SOA-e, koje za prošlu godinu, za razliku od prijašnjih, nije objavljeno, Cvrtila kaže da je to možda i posljedica lošeg upravljanja jer se Vijeće za nacionalnu sigurnost (VNS) ne sastaje.

'SOA se nije obvezala na točno vrijeme u kojem će objaviti izvješće. Međutim činjenica je da se to prijašnjih godina događalo od rujna do listopada. SOA je jedna od rijetkih službi u EU koja objavljuje takvo izvješće, što je apsolutno pozitivno, jer građani imaju pravo znati kakvo je stanje sigurnosti iako oni to rade oprezno i na način da se ne otkrije puno. Moguće je da je neobjavljivanje izvješća i posljedica lošeg upravljanja jer se Vijeće za nacionalnu sigurnost ne sastaje. U zakonu stoji da VNS donosi godišnje smjernice i obično je ono donosilo smjernice prije kraja godine, i to često na telefonskoj sjednici, što baš i nije dobra praksa, i to je lista prioriteta koje država određuje prema sigurnosnom sustavu. Ako nema smjernica, možda posljedično nema ni izvješća. U svakom slučaju, to nije dobro', zaključio je Cvrtila.