Ne staju prepucavanja oko obrazovanja i rata. Primorac: 'Vi ste strašljivac', Milanović: 'Vi ste neuspjeh'

O Donaldu Trumpu i NATO-u

Kandidati su upitani kako dalje razvijati hrvatske oružane snage s obzirom na financijske mogućnosti, te komentirali to da se Donald Trump u predizbornoj kampanji zalagao za bitno povećanje izdavanja za obranu NATO članica.

'Prvo treba imati partnerske odnose s Amerikom. Ja sam u Americi doma, cijeli život živim, a Zoran Milanović je rekao jednu nevjerojatnu stvar. Kaže da mu nije jasno koja osoba može glasovati za Donalda Trumpa, da on pripada svijetu, probisvijetu. To Amerikanci sad čitaju i gledaju. Kako on može surađivati s predsjednikom najutjecajnije države svijeta? Ako govorimo o izdvajanjima, Hrvatska je već došla do toga da izdvaja više od 2% BDP-a, a od toga 20% je trebalo prema NATO-u ići za opremu, Hrvatska je premašila i to. 2027. godine Hrvatska će napraviti ogroman iskorak, ide preko 2,4 milijarde izdvajanja za vojsku. To je nevjerojatan iskorak koji je napravljen unatoč tome što je Zoran Milanović i njegova ekipa napravila sve da se to ne dogodi. Čak i u komentarima oko Leoparda pitao kako je moguće toliko koristiti, zar ti lete ili ne lete. I vrlo je važno da budete pošteni u današnjoj raspravi, da govorite istinu. Istina oslobađa. Recite istinu hrvatskim gledateljima tako da znaju zapravo kako ste radili protiv hrvatske vojske', rekao je Primorac.

'HDZ-ov kandidat je smrtni neprijatelj istine, ali istina će se ipak izvući. Teško, ali preživjet će. Dakle, da nije bilo mene, Hrvatska ne bi dobila Bradleyje. Borbena vozila američke vojske koje su Plenković i njegov ludi ministar Banožić skoro odgurali u jarak. Završili bi negdje u Africi. To je moja zasluga, kao i neke druge zasluge, a to koga gospodin Primorac pozna. Što je on radio u Americi? Gdje je doktorirao? Je li položio uopće liječnički stručni ispit? Nije. Nije mogao tamo ni specijalizirati jer je pao šest puta na ispitu. Nemojmo se razmetati. Dakle, svatko od nas može biti japa jakalo. Ljudi nas gledaju. Stotine tisuća. Ne mogu iz ovih nekoliko minuta ili minute naših razgovora procijeniti faktografski, nema fact-checkera, što je istina, a što nije. Ali rezultat iz prvog kruga, kojim se nisam hvalio, do sada i neću ni u buduće, nešto govori, a govori da vam nitko ne vjeruje', rekao je Milanović.