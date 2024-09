Je li likvidacija šefa Hezbolaha uvod u invaziju na Libanon?

'Nije nemoguće da je Iran za svoj primarni cilj postavio dovršetak nuklearnog programa i izradu atomske bombe - ako to i ne uspiju sami, vjerojatno će im pomoći Rusi - što bi dovelo do potpuno nove podjela karata. Moguće je da se zato prikazuju kao mirotvorci i naprosto pokušavaju dobiti na vremenu', objašnjava sugovornik tportala.

Invazija više nije nemoguća

Izraelsku kopnenu invaziju na Libanon, uz čiju granicu su posljednjih dana postrojeni tenkovi, Akrap više ne ocjenjuje nemogućom.

'Jasno je postavljen cilj povratka Izraelaca na sjever svoje zemlje i tu je riječ i o političkoj, i o vojnoj odgovornosti. Kada bi uz eventualno posredovanje Egipta ili Katra došlo do obustave raketiranja sjevera Izraela i obećanja da se to više neće događati, moglo bi doći do stabilizacije situacije - no ako se trenutne akcije nastave, Izrael će iskoristiti situaciju i ući u Libanon. Hezbolah će u tom slučaju ostati obezglavljen i vrlo ranjiv i neće mu preostati ništa drugo osim nasilnih akcija protiv izraelskih, odnosno židovskih meta diljem svijeta. Nije da u povijesti nismo imali vrlo sličnu situaciju', zaključuje Akrap.