Je li Europa spremna za Trumpa 2.0? Prva na listi za odstrel je - Njemačka

Europski čelnici gledali su otvorenih usta posljednjih tjedana kako je Trump drugi put pobijedio na američkim predsjedničkim izborima. Odabrao je javno kritizirati saveznike u Europi i Kanadi, umjesto da usmjeri svoj bijes na one koje prepoznaje kao stratešku prijetnju, poput Kine.

'On jednostavno ne vjeruje u partnerstva u kojima svi pobjeđuju', rekla je bivša njemačka kancelarka Angela Merkel za BBC. Ona je doživjela Trumpa zadnji put kad je bio na funkciji i zaključila da na svijet gleda kroz prizmu pobjednika i gubitnika. Trump je, naime, uvjeren da je Europa godinama iskorištavala SAD i da to mora prestati.

Kaže da će uvesti opće carine na sav uvoz iz inozemstva od 10 do 20 posto, s još većim carinama na određenu robu poput automobila. To je scenarij katastrofe za Njemačku, čije se gospodarstvo već smanjilo za 0,2 posto lani.

Njemačka na Trumpovoj 'listi za odstrel'

Merkel je rekla da se činilo kako se Trumpu, kada je zadnji put bio predsjednik, nije sviđala Njemačka. I Ian Bond, zamjenik direktora Centra za europske reforme, vjeruje da će Njemačka ostati 'na vrhu Trumpove liste za odstrel'.

'Ono što je rekao u prošlosti su stvari poput toga da ne želi vidjeti nikakav Mercedes-Benz na ulicama New Yorka. No većina Mercedes-Benza na ulicama New Yorka proizvodi se u Alabami, gdje Mercedes ima veliku tvornicu.'

Koliko je Europa spremna?

Trumpov stil ne može iznenaditi saveznike nakon njegova prvog mandata. Prava zagonetka sada je njegova nepredvidivost: koliko je hvalisanja, a koliko obećanja akcije?

Ian Lesser, potpredsjednik German Marshall Funda, vjeruje da su Trumpove prijetnje carinama stvarne i da je Europa daleko od toga da bude spremna za njih. 'Nisu spremni, nitko zapravo nije. Ovaj vrlo različit pristup globalnoj trgovini remeti temelje međunarodnog gospodarstva, desetljećima razvijane.'

Trgovina, obrana i Musk

Trump ne odvaja trgovinu i obranu. Nedavno je odbio isključiti gospodarsku i vojnu akciju protiv Danske ako ne preda Grenland SAD-u.