Javila se majka još jednog bolesnog ročnika: 'Čudno je da ga nisu odvezli u bolnicu'

Majka još jednog ročnika iz Pule koji je služio u vojarni u Slunju tvrdi da njen sin nije primio odgovarajuće liječenje, iako je četiri dana imao temperaturu od 39 stupnjeva. Na kraju su roditelji došli po njega i odveli ga u bolnicu gdje mu je dijagnosticirana streptokokna upala grla i infekcija
Nakon što se doznalo da su po jednog ročnika iz Pule roditelji morali doći u vojarnu jer je imao gnojnu anginu, redakcija Novog lista zaprimila je sliču priču još jedne majke iz Pule.
"Sin mi je imao visoku temperaturu, 39 stupnjeva tijekom četiri dana, i nije primio odgovarajuće liječenje. U vojarni mu je savjetovano da se vrati kući na liječenje. Došli smo po njega i odveli ga na hitnu pomoć u Puli. Dijagnosticirali su mu streptokoknu upalu grla i infekciju. Proveo je u dnevnoj bolnici šest dana, primao je injekcije penicilina, a zatim je nastavio liječenje još dva tjedna. Ne mislim da je problem u osoblju, ali resursi i organizacija u vojarni su definitivno vrlo ograničeni", ispričala je ogorčena majka.
Dodala je da ročnici nisu nikakvi slabići "kakvim ih kritičari žele prikazati", već mladići u punoj fizičkoj snazi, navikli na sportske i druge napore, koji su imali nesreću da se razbole.
"Nije mi cilj kritizirati niti ikoga optuživati. Želim reći što se dogodilo mom sinu jer to može pomoći da se zdravstvena skrb ročnika bolje organizira. S takvim simptomima zaista je čudno da ga nisu odvezli u Karlovac gdje je najbliža bolnica", poručila je.
Slučajevi za primjer
Iz MORH-a su, komentirajući prvi slučaj poručili da "ovaj slučaj treba poslužiti kako bi ubuduće slične situacije bile što kvalitetnije riješene".
"Kada je riječ o medicinskoj skrbi, o ročnicima se na temeljnom vojnom osposobljavanju vodi briga i zdravstvena skrb im je osigurana, a liječnik im je na raspolaganju 24 sata. Kada je teža bolest u pitanju, osobu se vodi u najbližu medicinsku ustanovu. Kada je riječ o zdravstvenoj situaciji koja zahtijeva liječenje kod kuće, ročnika se otpušta na kućno liječenje, odnosno oporavak", dodali su.
No, osim zdravstvene skrbi, pojavio se još jedan problem. Naime, ročnik nije obavio temeljno vojno osposobljavanje u cijelosti, pa njegov status nije riješen. Prvi oboljeli mladić se vratio u vojarnu nakon oporavka i završio obuku.