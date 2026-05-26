Javila se majka još jednog bolesnog ročnika: 'Čudno je da ga nisu odvezli u bolnicu'

Nakon što se doznalo da su po jednog ročnika iz Pule roditelji morali doći u vojarnu jer je imao gnojnu anginu, redakcija Novog lista zaprimila je sliču priču još jedne majke iz Pule.

"Sin mi je imao visoku temperaturu, 39 stupnjeva tijekom četiri dana, i nije primio odgovarajuće liječenje. U vojarni mu je savjetovano da se vrati kući na liječenje. Došli smo po njega i odveli ga na hitnu pomoć u Puli. Dijagnosticirali su mu streptokoknu upalu grla i infekciju. Proveo je u dnevnoj bolnici šest dana, primao je injekcije penicilina, a zatim je nastavio liječenje još dva tjedna. Ne mislim da je problem u osoblju, ali resursi i organizacija u vojarni su definitivno vrlo ograničeni", ispričala je ogorčena majka.

Dodala je da ročnici nisu nikakvi slabići "kakvim ih kritičari žele prikazati", već mladići u punoj fizičkoj snazi, navikli na sportske i druge napore, koji su imali nesreću da se razbole.

"Nije mi cilj kritizirati niti ikoga optuživati. Želim reći što se dogodilo mom sinu jer to može pomoći da se zdravstvena skrb ročnika bolje organizira. S takvim simptomima zaista je čudno da ga nisu odvezli u Karlovac gdje je najbliža bolnica", poručila je.