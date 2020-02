Japanski premijer meta kritika zbog zatvaranja škola radi koronavirusa

Bijesni japanski roditelji u petak su se pridružili učiteljima i poduzetnicima nezadovoljnima zbog iznenadne odluke vlasti u Tokiju da se zbog koronavirusa zatvore škole u cijeloj zemlji

Japanski premijer Shinzo Abe u četvrtak je od lokalnih vlasti zatražio da zatvore škole, a učenici bi time trebali ostati doma od ponedjeljka najmanje do početka travnja, kad kreće nova školska godina.

"Morat ću čuvati svoje unuke svaki drugi dan", rekla je 56-godišnja poduzetnica Mieko Hamada, na putu prema svom domu u centru Tokija.

"Moja kći radi i ne može brinuti za njih, a dadilja je također to odbila. To je potpuni kaos", kazala je, dodavši kako i sama vodi tvrtku, no da nema izbora nego da traži od svojih podređenih da preuzmu njezine dužnosti.

Abe je tijekom žestokog ispitivanja u parlamentu signalizirao da je spreman ublažiti pozive na masovna zatvaranja, istaknuvši kako je to "temeljno razmišljanje" vlade, a da škole i lokalne vlasti trebaju "fleksibilno donositi svoje odluke".

Obećao je nove politike koje će spriječiti da epidemija zada koban udarac krhkom japanskom gospodarskom oporavku. Službeni Tokio je ranije ovaj tjedan pozvao na otkazivanje većih javnih i sportskih okupljanja, no poručivši kako ovogodišnje Ljetne Olimpijske igre idu po planu.

U Japanu je više od 200 zaraženih koronavirusom, a petero ljudi je smrtno stradalo.