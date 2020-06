Janša: Plakati 'Smrt janšizmu' su organizirana prijetnja smrću

Slovenski premijer Janez Janša tvrdi u utorak da se pristranost vodećih medija u Sloveniji vidi i u tome što su izostale kritike ili osude plakata "Smrt janšizmu - sloboda narodu" koji se pojavljuju na prosvjedima protiv njegove vlade

Dodao je da ga to podsjeća na način na koji su djelovali nacisti u Njemačkoj 30-ih godina prošlog stoljeća, ali i komunisti nakon 1945.

"Ti transparenti su organizirana prijetnja smrću i to se ne može nikako relativizirati", kazao je Janša u razgovoru za privatnu televizijsku postaju Nova24TV, blisku njegovoj Slovenskoj demokratskoj stranci.

"U Njemačkoj se govorilo da povici 'Juden raus' nisu izravna prijetnja nikome, ali su kasnije ljudi završavali u krematorijima. Kad se 1945. godine vikalo 'Smrt fašizmu' isto se tvrdilo da to nije prijetnja nikome konkretno, a kasnije su ljude strijeljali, te ih bacali u tenkovske rovove ili zazidavali u napušteni rudnik", kazao je Janša.

Kako je naveo, tek onda kad se svi događaji i pojedinci budu ocjenjivali istim kriterijima, tek onda će u Sloveniji moći biti ostvareni ciljevi za koje su ljudi glasali na referendumu o odlasku iz komunističke Jugoslavije.

Janša kaže da u Sloveniji takve političke nepristranosti i neutralnosti kod medija i onih koji kreiraju javno mnijenje nema jer je stvorena jasna razdjelnica na privilegiranu i deprivilegiranu klasu ljudi u društvu i politici.

"Afere se smiju lansirati samo protiv deprivilegiranih. Ako pokušate lansirati aferu protiv 'prvorazrednih', svi će vas napasti i uništiti. To je drastična i gnusna upotreba dvostrukih kriterija u novinarstvu", kazao je Janša.

Dodao je da nikom u Europi ne bi bila razumljiva situacija stvorena u Sloveniji oko održavanja ili neodržavanja jednog "rock koncerta" (Marka Perkovića Thompsona), na čemu se angažiralo "pola slovenske politike", tražeći zbog toga ostavku ministra unutarnjih poslova. S druge strane, kaže on, ignoriraju se i medijski prešućuju pozivi na smrt ili govor mržnje koji dolaze s ekstremne ljevice.

Janša je rekao da predsjednika države Boruta Pahora smatra čovjekom koji dolazi s "normalnije ljevice" i s kojim dijeli mnoge poglede iako su nekad bili politički protivnici.

"Pahor dolazi iz one normalnije ljevice, a to je dokazivao i na nekim svojim ranijim funkcijama. To je ono što ohrabruje", kazao je Janša.

"To je ona normalna većina koja je spremna priznati bol drugoga, koja je spremna pokloniti se uspomeni na sve ubijene bez presude, bez obzira na kojoj su strani bili, tiha većina koja je sposobna izraziti poštovanje svima koji su se oduprli bilo kojemu zlu i totalitarizmu", kazao je među ostalim slovenski premijer.