[UŽIVO] Bulj spomenuo Vučića, a Plenković oštro odgovorio: Vraćate nas desetljećima nazad, sreća da nećete imati priliku voditi Hrvatsku

Sljedeći tjedan Sabor bi trebao glasati o proračunu za 2020. o kojem danas raspravljaju zastupnici. Proračun su u Sabor pristigli braniti premijer Andrej Plenković i ministar financija Zdravko Marić, a očekuje se da će u fokusu rasprava osim brojki biti i štrajk učitelja

Odmah na početku sjednice Mostov Miro Bulj zatražio je stanku. 'Pet posto BDP-a, odnosno 18 milijardi dolazi od iseljenih ljudi. Da nije toga bili bi u recesiji. Iselili ste Hrvate da bi kratkoročno se ovdje pohvalili. Napravili ste egzodus hrvatskog naroda', poručio je Bulj.

Kazao je da je predložio da zastupnici odluče o Predsjedništvu i Skupštini EPP-a u Saboru, no da to još nije uvedeno u dnevni red. 'Nije istina da Predsjedništvo Sabora nije bilo upoznato sa sadržajem prijedloga. Kada spominjete dolazak Vučića, bismo li mi trebali istupiti iz UN-a jer je tamo Srbija, da li bismo trebali otkazati ovako veliki skup. Što bi Vučić dao da ima kongres EPP-a u Beogradu. Nemojte obmanjivati javnost, vi i dio medija', povikao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na Bulja.

Prekršili ste poslovnik, udario je kontru Bulj. 'Prekršio sam ja puno toga što sam s vama komunicirao', odgovorio mu je Jandroković te odredio stanku.

Plenković: Sve loše trendove smo preokrenuli

Nakon stanke premijer Andrej Plenković predstavio je prijedlog proračuna za 2020. 'Ovaj četvrti proračun je najbolji dokaz provođenja stabilne i održive fiskalne politike. Na početku mandata makroekonomski pokazatelji bili su drugačiji - visoka nezaposlenost, visoka porezna opterećenja, rastući javni dug, nedostatna dinamika u provođenju strukturnih reformi. Sve te trendove smo preokrenuli', poručio je uvodno Plenković.

Kazao je da se gospodarski rast više ne temelji na zaduživanju već na reformama i investicijama. 'To je novost u vođenju financija ove Vlade zadnje tri godine', dodao je.

'Proračun pokazuje kako kvalitetno planiramo. Proračun je u skladu s planom Vlade, a prioriteti su nam demografija, obrazovanje i znanost, olakšavanje poduzetnicima, održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava i poboljšanje kupovne moći građana', rekao je premijer.

Najavio je da će uskoro biti predstavljen četvrti val porezne reforme, a ukupno porezno rasterećenje s tim četvrtim valom bit će 9,5 milijardi kuna.

Donosena je, dodao je, i politička odluka da se PDV zadrži na 25 posto, a sve kako bi se osiguralo povećanje plaća.

U sustavu poreza na dohodak predviđa se, kazao je, porezno rasterećenje mladih osoba do 30 godina smanjenjem porezne obveze za 100 posto do 25 godina starosti, a za 50 posto od 26 do 30 godina starosti.. 'Mladi će imati koristi od ove mjere, ona je promišljeno pripremana i dio je naših napora kojima će se rad mladih nagraditi i poticati njihov ostanak u Hrvatskoj', kazao je.

Govoreći o samom proračunu, Plenković je pojasnio povećanje rashoda za plaće zaposlenih u javnim i državnim službama od 1.7 milijardi kuna. 'To je zbog povećanja osnovice u ovoj godini i očekivanog povećanja osnovice za 6,12 posto u 2020. Podsjećam da ćemo na ovaj način povećanjem osnovice ukupno povećati temeljem Temeljnog kolektivnog ugovora za više od 18 posto', kazao je Plenković.

'Fiskalna disciplina koju od početka provodimo, rezultirala je proračunskim viškom i pozitivnim makroekonomskim kretanjima koji će nam omogućiti da i u iduće tri godine ostvarujemo višak proračuna opće države. To će omogućiti i daljnje smanjenje udjela javnog duga u BDP-u i to za dodatnih 13,2 postotna boda do 2022. godine. U postotcima, to je značajan pad sa 74,8 posto BDP-a u 2018. na planiranih 61,6 posto BDP-a u 2022. godini', kazao je Plenković.

'Ovakav proračun omogućava zdrav rast, veća ulaganja i bolji standard', zaključio je Plenković.

Prva replika Plenkoviću stigla je od Mostovog Bože Petrova. 'Mislite li ozbiljno podići plaće za ljude u Hrvatskoj? Jer ovo je samo šminka. Budite hrabri, podignite ozbiljno mjesečne prihode. Nećemo bit uz bok Sirijcima po iseljenima u njemačku. Rat je poharao siriju, a što je poharalo Hrvatsku?', kazao je Petrov.

'Izlizali ste se i nemate više potporu', odgovorio mu je Plenković.

Mostov Miro Bulj ponovno je pitao za doznake iz inozemstva, a spomenuo i dolazak Aleksandra Vučića. 'Uzimate dostojanstvo hrvatskom narodu, a ove doznake dokaz su da je hrvatski narod najiseljeniji', kazao je Bulj.

Odgovorio mu je Plenković. 'Poštovana ekselencijo Bulj, po daleko poznati prijavitelju. Za razliku od vaših tlapnji, ova vlada provodi politiku u kojoj gospodarstvo raste, a Hrvatska se razvija. Vaša stalna nastojanja da primitivizirate i provincijalizirate Sabor i javni diskurs i stanje Hrvatske u 2019. vraća vašim stavovima Hrvatsku desetljećima nazad. Razlika između vas koji želi vratiti Hrvatsku i nas u HDZ-u...sreća je naša što vi nikada nećete imati priliku voditi Hrvatsku', odgovorio mu je Plenković.

Za povredu poslovnika javio se Ivan Lovrinović koji je Plenkoviću zamjerio način na koji se obraćao Bulju. 'Ovako bahatog premijera ne vidje Hrvatska, a te ćemo posljedice osjećati godinama. Vi razarate Hrvatsku', rekao je Lovrinović.

Razvoj događaja pratite na tportalu

Proračunom za 2020. ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 145,1 milijardu kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 147,3 milijarde kuna.

Ukupni prihodi proračuna za iduću godinu od 145,1 milijardu kuna su porast za 6,7 posto u odnosu na originalni plan proračuna za ovu godinu, a u odnosu na rebalans za 5,4 posto.

Ukupni, pak, rashodi od 147,3 milijarde kuna su veći za pet posto odnosno za sedam milijardi kuna u odnosu na ovu godinu.

S obzirom na kretanja ukupnih prihoda i rashoda za iduću godinu, planiran je manjak proračuna od 2,15 milijardi kuna, ili 0,5 posto BDP-a. No, s obzirom na kretanja kod izvanproračunskih korisnika i lokalnu državu te konsolidaciju i potrebne prilagodbe, za iduću se godinu planira suficit konsolidirane opće države od 0,2 posto BDP-a odnosno od 629 milijuna kuna.

Prijedlog proračuna rađen je na projekciji rasta BDP-a u idućoj godini za 2,5 posto.

S obzirom na očekivani gospodarski rast te uzimajući u obzir učinke četvrtog kruga porezne reforme, u idućoj se godini planira rast poreznih prihoda za 7,1 posto u odnosu na originalni plan proračuna za ovu godinu odnosno za 3,1 posto u odnosu na novi plan iz rebalansa.