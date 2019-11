Istražili smo što se sve financira iz moćnog europskog fonda koji će iduće godine podebljati proračun za 209 milijuna kuna

Europski socijalni fond u Hrvatskoj u iduću godinu ulazi s proračunom od 209 milijuna kuna, što je više nego dvostruko novca od onoga što je bilo raspoloživo u ovoj godini. Time korisnici ovog fonda, uglavnom teško zapošljivi ljudi, dobivaju još jednu, barem kratkotrajnu priliku na tržištu rada, a njegov novac u Hrvatskoj koristi oko 200 općina i gradova te 45 civilnih udruga

Podsjetimo, prema projekcijama proračuna za iduću godinu, Europski socijalni fond, koji spada pod nadležnost Vlade, točnije Ureda za udruge, trebao bi u proračunu imati 209 milijuna kuna, no ove godine u njemu je bilo 93 milijuna kuna, a 2018. godine samo 23 milijuna kuna. Jedan od ključnih projekata ovog fonda je projekt Zaželi, kroz koji se zapošljavaju žene, na tržištu teško zapošljive.

No što je to uopće Europski socijalni fond? Riječ je o jednom od najvažnijih financijskih instrumenata Europske unije kojim se ostvaruju strateški ciljevi politike zapošljavanja. Koliko je fond važan, najbolje ilustrira činjenica da ima proračun na razini od deset posto cijelog proračuna EU-a, točnije u proračunskom razdoblju od 2014. od 2020. on je iznosio nevjerojatnih 120 milijardi eura.