Jandroković pozvao Vidović Krišto da kaže s kim je to ona razgovarala o maskama

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u ponedjeljak da ga nije iznenadila izjava predsjednika Republike Zorana Milanovića da je Nacionalni stožer Civilne zaštite protuustavan i ustvrdio kako Milanović "svaki dan da neku kontroverznu izjavu".

"Nemam potrebe odgovarati predsjedniku Republike. Nije me iznenadila ta njegova izjava", rekao je Jandroković uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a i dodao da predsjednika ne misli komentirati "jer on svaki dan da neku kontraverznu izjavu". To mi je postalo besmisleno", dodao je.

Da ima odstupanja, Ustavni sud bi reagirao

Novinare je uputio da pitaju samog Milanovića na čemu temelji tu izjavu pa neka obrazloži.

Jandroković smatra da je Stožer odlično obavio svoj posao, posebno u kriznim tjednima u početku epidemije koronavirusa.

"Ne vidim da ima bilo kakvih ustavnih odstupanja. Da ima, sigurno bi reagirao Ustavni sud", ustvrdio je.