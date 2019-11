Jandroković Bulju opalio dvije opomene i izbacio ga iz sabornice

Blagdani i praznici tema su rasprave u Saboru, no već od početka zasjedanja u sabornici je zaiskrilo

'Nemojte me dovoditi u situaciju da potegnem jače stegovne mjere', priprijetio je Jandroković Bulju. Kako Mostov zastupnik nije želio prestati govoriti, Jandroković mu je prvo izrekao jednu, a onda i drugu opomenu te mu oduzeo pravo govora za dva dana.

'Molio bih stražu da udalji zastupnika Bulja iz Sabora', posegnuo je Jandroković za posljednjim disciplinskim instrumentom te proglasio stanku.

No zastupnici kada su se vratili sa stanke, ponovno su brzo otišli na novu. Stanku je, naime, zatražio SDPuoči rasprave o Zakonu o blagdanima. Arsen Bauk podsjetio je da se na Odboru za veterane pojavio jedan novi prijedlog da se Dan antifašističke borbe pretvori u spomendan, te da predsjednik tog odbora kaže da je to predložio savjetnik predsjednice Ante Deur, koji to pak demantira.

'Koliko je situacija kompleksna možemo vidjeti iz prijedloga Vlade. Vlada ukida dan kada je došla Hrvatska, 8. listopada i vraća dan kada je došao HDZ, 30. svibnja. Vlada za blagdan predlaže dan kada je vukovar nasilno otet iz Hrvatske, a za spomendan predlaže dan kada se Vukovar vratio u Hrvatsku. Obzirom na kaos koji je nastao smatram da treba još malo raspraviti i tražim stanku', rekao je Bauk.

Nelogičnosti je vidio i Hrastov Hrvoje Zekanović, koji je također zatražio stanku. Naime, on je pak pojasnio da se Dan antifašističke borbe ne obilježava u europskim državama i da je Hrvatska, uz Srbiju, jedna od rijetkih država koja to obilježava.

Nakon toga Jandroković je ponovno odredio stanku, a kada su se zastupnici vratili u klupe konačno se počelo raspravljati o Zakonu o blagdanima.

Ministar uprave Ivan Malenica pobrojao je glavne promjene u zakonu, prema kojima sese Dan državnosti vraća na 30. svibnja, datum na koji se obilježavao do 2001.godine i koji označava konstituiranje prvoga višestranačkog demokratskog Sabora 1990. godine.

Druga promjena odnosi se na 18. studenoga koji postaje Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i bit će neradni dan.

Prema prijedlogu se modificira i nekoliko spomendana koji nisu neradni dani. Tako će 15. siječnja uz Dan međunarodnog priznanja postati i Dan mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, a 9. svibnja obilježavat će se kao Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom.Dan neovisnosti bi se prema novom prijedlogu obilježavao 25. lipnja, na dan na koji se dosad slavio Dan državnosti i ne bi bio više blagdan nego spomendan, a 8. listopada postao bi Dan Hrvatskog sabora. Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima – nacizma, fašizma i komunizma obilježavat će se 23. kolovoza.

Replicirao mu je SDP-ov Peđa Grbin kojeg je zanimalo kakav je stav Vlade prema prijedlogu Odbora za ratne veterane da se Dan antifašističke borbe stavi kao spomendan, a ne blagdan.

'Vezano za Dan antifašističke borbe, Vlada ostaje pri svom prijedlogu da se 22. lipnja obilježava kao Dan antifašističke borbe', pojasnio je Malenica, a na drugu repliku Željka Jovanovića podsjetio je da je upravo Franjo Tuđman predložio da se 22. lipnja obilježava Dan antifašističke borbe.