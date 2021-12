Izraelski znanstvenik o iskustvima svoje zemlje u borbi protiv COVID-a: 'Shvatili smo da je to bila odlična i važna odluka koja je spasila nekoliko tisuća života'

Izrael je u mnogočemu prednjačio u borbi protiv pandemije. Prvi su krenuli i s booster dozom, kojom se dosad cijepilo malo manje od polovine stanovništva, a u tijeku je i cijepljenje djece u dobi od 5 do 11 godina. Kakva su iskustva Izraela u Dnevniku HTV-a otkrio je Arnon Shahar, međunarodni savjetnik za COVID-19 pandemiju, član epidemiološkog tima ministarstva zdravstva Izraela

- Učinak je pozitivan. Bilo je jako teško shvatiti na početku koliko je bilo teško donijeti odluku da se uvede booster doza. Vidjeli smo da nekoliko mjeseci nakon druge doze dolazi do pada imuniteta i vidjeli smo da se povećava broj oboljelih među cijepljenima. Stoga smo odlučili primijeniti booster dozu prvo na medicinskom osoblju, a kasnije i na ostalima. Onda smo vidjeli da dolazi do pada oboljelih među onima koji su primili booster dozu. Nakon nekoliko mjeseci shvatili smo da je to bila odlična i važna odluka koja je spasila nekoliko tisuća života , rekao je Shahar za HRT .

Shahar je rekao da je više od 60.000 djece u dobi od 5 do 11 godina cijepljeno u zadnja dva tjedna , što je brže nego što su cijepili dobnu skupinu od 12 do 15 godina.

Jedna od tema o kojima se u hrvatskoj javnosti diskutira je pitanje cijepljenja djece. U Izraelu su već cijepljena djeca u dobi od 12 do 15 godina. U međuvremenu je krenulo i cijepljenje djece od 5 do 11 godina.

- Prije nekoliko mjeseci ljudi su počeli govoriti o tome, Austrija među prvima. Mislim da smo mi u Izraelu odlučili uvesti obvezno cijepljenje jer smatramo da je transparentnost najvažnija . Ljudi, ako se ne cijepe, moraju shvatiti kojim se rizicima izlažu. Cijepljenje je tu da vam spasi život i da dođemo do kraja pandemije. Ljudi moraju shvatiti da je to cilj, poručio je Shahar.

- To je vrlo važno jer želimo spriječiti širenje bolesti. Kad imamo lijek koji može spasiti živote, onda taj lijek možemo primijeniti na djeci. Vidimo da mnogi obolijevaju s blažim simptomima, ali neki imaju i vrlo teške simptome i njih želimo spasiti. Zatim, imamo dugotrajnu COVID bolest koja može ići u kombinaciji s blažim simptomima. To su sve stvari koje možemo dugoročno sprječavati, rekao je.

- Treće, najvažnije što djeca od nas traže zaštitu. Oni već jako dugo vremena žive kao mi, pod pandemijskim uvjetima i žele zagrliti svoje najbliže. Sada djeca traže od odraslih da istu zaštitu kakvu su primijenili na sebi, primjene i na djeci. Oni od nas kao roditelja, kao liječnika, traže da ih zaštitimo. Moramo djelovati ne samo sukladno vlastitoj intuiciji nego i razumno primjenjujući dosadašnja dostignuća medicine, rekao je Shahar dodajući da žele završiti pandemiju tako što će zaštititi svu populaciju, uključujući i one koji se ne mogu cijepiti jer imaju narušeno zdravlje.

Shahar je rekao da je cjepivo učinkovito za 85 do 90 posto stanovništva.

- Želimo postići procijepljenost koja će štititi i one koji se ne mogu cijepiti, a vlada će imati dovoljno vremena da donese odgovarajuće odluke, ne pod pritiskom panike, već razumno, rekao je.

Omikron-soj: Dobra ili loša vijest?

Omikron-soj je izazvao dosta debata u javnosti. Izrael je odlučio na dva tjedna zatvoriti svoje granice za strance.

- Mislim da ništa u životu nije crno ni bijelo. Mislim da ne treba paničariti, treba biti pažljiv i oprezan. Znali smo da postoji mogućnost nastanka ovakvih mutacija. Vidimo u Izraelu da dolazi do nešto slabije učinkovitosti u odnosu na delta-soj. Ljudi koji su djelomično cijepljeni trebaju biti docijepljeni i dobiti booster dozu bar pet mjeseci nakon zadnjeg cijepljenja, rekao je Shahar.

Dodao je kako misli da možemo biti optimistični, ali isto tako da se treba držati činjenica.

- Ne znamo još uvijek sve, treba nam neko vrijeme, rekao je.

Upitan vidi li kraj pandemije, Shahar je rekao da je optimist po prirodi.

- Želimo li doći do kraja pandemije, to na kraju ovisi o samim ljudima koji moraju reći: "Sad je dosta!". Ali to isto tako ovisi o vladama i o Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Da bi se sve to dogodilo, potrebni su neki preduvjeti. Većina država mora procijepiti svoje stanovništvo. Drugo, moramo imati bolju tehnologiju da se borimo protiv virusa. Čuli smo da imamo nekoliko opcija. Isto tako, nošenje maski u zatvorenim prostorima je još jedan element. Ako svi zajedno budemo djelovali na tom tragu do 2023. ćemo doći do kraja pandemije, zaključio je Shahar.