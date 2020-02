Izraelski veleposlanik bez dlake na jeziku govori o propaloj kupnji borbenih aviona, porastu antisemitizma, minimiziranju ustaških zločina i smaknuću iranskoga generala Sulejmanija

S izraelskim veleposlanikom Ilanom Morom razgovarali smo povodom godine dana od kada je preuzeo dužnost u Zagrebu. Za tportal je otkrio kako se osjećao stigavši u Zagreb netom nakon što je Hrvatskoj propao posao s kupnjom borbenih zrakoplova od Izraela, kako gleda na porast antisemitizma u Europi te na crne mrlje iz hrvatske prošlosti koje neki danas pokušavaju prebrisati. Progovorio je i o tome koga Izrael vidi kao glavnu sigurnosnu prijetnju te istaknuo da su i dijelu sunitskog svijeta zapuhali neki novi vjetrovi u odnosu prema židovskoj državi

Bilateralni odnosi višestruko su dimenzionalni i temelje se na brojnim aspektima. Politika i posebno vanjska politika samo su jedan o njih. Za naše odnose može se reći da imaju čvrstu osnovu za poboljšanje. Imamo dobre odnose na političkoj razini i sve je više razumijevanja u području sigurnosti i drugim poljima. Kad vrednujete odnose između država, morate imati na umu da ovo nije sprint nego duga utrka, čak bih rekao maraton, u kojem svaki veleposlanik predaje baklju (štafetu) nasljedniku koji nastoji dalje unaprjeđivati odnose među zemljama. To je ono što i ja radim. Postoji čvrst temelj međusobnog razumijevanja, nemamo nikakvih sukoba ni sukobljenih interesa. Naprotiv, Izrael i Hrvatska imaju mnogo zajedničkih interesa.

Mogu reći da sam imao dobru godinu. Ljudi koje sam sreo prihvatili su me prijateljski i sa željom da saznaju i nauče što više o Izraelu. Ako bih sažeo proteklu godinu, mogu reći da je to bio dobar početak. Osobno stječem znanje o hrvatskom društvu, kulturi, običajima, politici, znanosti i tehnologiji. Bilo gdje da odem osjećam se dobrodošao. Osjećam se dobro ovdje.

Hrvatska se mora poput Njemačke, na primjer, suočiti s prošlošću i iz toga izvući nužne pouke. Nitko ne govori o kolektivnoj krivnji hrvatskoga naroda, govorim o kolektivnoj odgovornosti hrvatskih građana da ustanu i kažu da neće prihvatiti negiranje holokausta, relativizaciju i promjenu narativa jer mi znamo što se stvarno tada dogodilo.

Ove se godine 27. siječnja (kad se obilježava Međunarodni dan sjećanja na holokaust op.a.) po mom skromnom mišljenju vidjela pozitivna promjena u stavu hrvatske Vlade i društva prema sjećanju na holokaust. Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u Izraelu je predstavljala Hrvatsku na Petom svjetskom forumu u Jeruzalemu koji je organizirao izraelski predsjednik Reuven Rivlin, premijer Andrej Plenković bio je u Auschwitzu na komemoraciji povodom 75. godišnjice oslobođenja toga logora smrti, a odao je i počast ustaškim žrtvama ovdje na Mirogoju, predsjednik Sabora Gordan Jandroković održao je posebnu sjednicu Sabora i održao dobar govor. To je točno ono što se očekuje od najviših državnih dužnosnika svugdje u svijetu, uključujući Hrvatsku, da postave pravi smjer i koordinate društvu u sjećanju na Šou.

Također sam prošle srijede bio na otvorenju vrlo važne izložbe u Zagrebu pod imenom 'Ako tebe zaboravim – Holokaust u Hrvatskoj 1941. – 1945., Zadnje odredište Auschwitz'. Riječ je o vrlo impresivnoj izložbi za koju su zaslužni ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i Hrvatski povijesni muzej. Izložba će gostovati diljem Hrvatske i nadam se da će je vidjeti što više mladih. Postoje pozitivni pomaci u odnosu prema holokaustu, što pozdravljam, ali posao nije dovršen. Važno je naučiti ljude što se dogodilo, da iz toga izvuku pouke i budu odgovorni.

Kako to da u hrvatskim gradovima ulice još uvijek nose imena Hrvata koji su počinili zločine tijekom holokausta, kao npr. Mile Budak? Kako to da je 75 godina nakon holokausta pozdrav ZDS koji odgovara pozdravu Heil Hitler još uvijek prihvaćen u hrvatskom društvu? Kako je moguće da 75 godina nakon holokausta grupe i pojedinci još uvijek poriču holokaust, umanjuju ga i pokušavaju prikazati Hrvatsku kao žrtvu? Kako to da postoje grupe i pojedinci koji poriču kriminalni karakter Jasenovca?

To su pitanja koja hrvatsko društvo, političari, akademici i vođe trebaju razmatrati.

U Zagrebu bi trebao biti izgrađen novi spomenik posvećen žrtvama holokausta. Neke židovske organizacije smatraju da bi bilo prikladnije izgraditi spomenik žrtvama ustaškog režima. Koje je vaše mišljenje?

To je unutarnja stvar židovske zajednice i ja ću podržati njihovu odluku. Smatram da je važno, kada govorimo o kulturi sjećanja, odati počast za šest milijuna ubijenih Židova u svakoj pojedinoj zemlji u kojoj su nacisti i njihovi suradnici počinili zločine. To je također jedan pozitivan korak u pravom smjeru.