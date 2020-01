Zbunjuje vas kaos na Bliskom istoku koji je počeo prije 1400 godina? Pročitajte tko danas s kime i zašto ratuje

Balkanski polutok u prošlom je stoljeću dobio i opravdao zloglasni nadimak 'bure baruta'. Sukobljene strane uvijek su se uglavnom dijelile po nominalnoj vjerskoj pripadnosti, no ovisno o potrebama, saveznici bi vrlo brzo mogli postati neprijatelji i obrnuto. Povijest nam je zato postala komplicirana i teško objašnjiva strancima. Ali, u usporedbi sa svim sukobima koji sada traju na Bliskom istoku, povijest Balkana je prilično je banalna

U to vrijeme, između dvaju velikih ratova regija postaje strateški važna jer je bogata naftom, energetom o kojem i dan danas ovisi cijeli svijet i koji je Bliskom istoku donio nezamislive količine novca i utjecaja, ali i krvave sukobe kojima se ne nazire kraj. Kada je u pitanju nafta te sukob SAD-a i Irana, posebno je važan Hormuški tjesnac , uski prolaz između Irana i Omana kojeg je lako blokirati, a čija bi blokada donijela velike probleme u svjetskoj opskrbi naftom. Druga strateški bitna lokacije ove regije je Sueski kanal u Egiptu, koji je najkraća morska linija od Azije do Europe i od presudnog je značaja za globalnu trgovinu.

Tu su nastale originalne podjele u tumačenju vjere, no unatoč tim nesuglasicama dvije su podijeljene frakcije živjele relativno mirno do početka 20 stoljeća. Nakon Prvog svjetskog rata raspada se Osmansko carstvo koje je stoljećima dominiralo regijom, a ratni pobjednici Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska preuzimaju kontrolu, osnivaju nacionalne države i crtaju nove granice.

Irak je napao Iran odmah nakon revolucije 1979. u nadi da će iskoristiti kaos u zemlji i proširiti svoju moć. No umjesto toga dobili su rovovski rat koji je trajao osam godina i odnio više od milijun života. Nakon toga Irak okupira Kuvajt te izbija Zaljevski rat u kojem SAD, Saudijska Arabija i ostali zapadni saveznici brzo oslobađaju Kuvajt.

Novi veliki rat u Iraku počinje 2003. kada ga okupira SAD sa saveznicima i on traje do 2011. No pravog mira nije nikad bilo, a 2014. počinje građanski rat u kojem se vladine snage obračunavaju s Islamskom državom i Kurdima. Službeno, taj je rat trajao tri godine, no u stvarnosti on nikada nije prestao.