Izraelski talac tvrdi da je tijekom zatočeništva u Gazi bio seksualno zlostavljan

Rom Braslavski, 21-godišnjak koji je otet s glazbenog festivala Nova 7. listopada 2023., iznio je to u intervjuu televizijskog postaji Channel 13.

Rekao je da je bio potpuno gol i vezan i opisao postupke jednog od svojih otmičara."To je bilo seksualno nasilje. Cilj je bio poniziti me, uništiti mi dostojanstvo", rekao je Braslavski.

Dodao je da mu je bilo teško govoriti o tom iskustvu. "Molio sam Boga da me spasi i izvuče iz te situacije", rekao je u intervjuu dok je suzdržavao suze.

Braslavskog je zatočio Islamski džihad, saveznik palestinske militantne skupine Hamas koja je također otela taoce u napadu 2023. godine.

Dok je bio u zatočeništvu, Islamski džihad je objavio video na kojem je Braslavski plakao i bio u bolovima.