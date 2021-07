Izraelski strateg za borbu protiv korone: Većina novih infekcija je među cijepljenima... Bog zna kada će pandemija završiti

Dr. Asher Shalmon, jedan od glavnih izraelskih stratega za borbu protiv pandemije, otkrio je za Dnevnik Nove TV koliko je Izraelu pomoglo masovno cijepljenje, ali i svoja predviđanja o tome kada bi se život mogao vratiti u normalu

Uptian koliko je ljudi koji su cijepljeni s obje doze do sada zaraženo, Shalmon je odgovorio neizravno.

U Izraelu je 80 posto odrasle populacije cijepljeno s obje doze, a prije mjesec dana ukinuta je obaveza nošenja maski. Nažalost, došlo je do porasta broja novih slučajeva u posljednjih nekoliko tjedana, potvrdio je Shalmon za Dnevnik Nove TV , dodajući da je danas bilo oko 1400 novih slučajeva. Što je razlog tome?

Nije zabilježen ni rast broja smrtnih slučajeva. 'To ima veze s činjenicom da je više od 90 posto starije populacije cijepljeno. Oni su najranjivija populacija. Nažalost, kao što znamo, ako broj zaraženih bude rastao, mogu se očekivati i smrtni slučajevi.'

'Kako je većina populacije cijepljena, većina slučajeva novih infekcija je među cijepljenima. Čini se da su cjepiva protiv delta soja učinkovita 60 do 70 posto, ali i dalje dramatično smanjuju mogućnost teških oblika bolesti, kritičnih stanja i smrtnost'.

Na pitanje što možemo naučiti iz trenutačnih podataka - koliko su cjepiva učinkovita, trebamo li cijepiti djecu i trebamo li treću dozu, izraelski stručnjak izrazio je nadu da će do kraja godine FDA, EMA i ostale agencije odobriti cijepljenje djece.

'Što se tiče treće doze, to proučavamo. Vjerujemo da ćemo u nekom trenutku davati i treću dozu, ali ne znam vam reći kad.''

Po pitanju prognoza za jesen, nije baš optimističan.

'Da ste me pitali prije godinu dana, rekao bih da će ova pandemija završiti do kraja 2020., 2021., ali više ne mislim tako. Mislim da ćemo vidjeti sve više i više novih sojeva. Cjepiva, čini se, sama po sebi nemaju moć potpuno uništiti pandemiju. Morat ćemo imati širi program cijepljenja diljem svijeta uz druge mjere. Još uvijek ćemo morati držati razmak i zadržati djelomičnu regulaciju međunarodnih putovanja kako bismo došli u situaciju da, nadam se nekad u nadolazećoj godini, ova pandemija završi. Kad će se to dogoditi? Sam Bog zna.'