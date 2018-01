Iznadprosječno toplo još danas, a slijedi obilna kiša, zahlađenje i snijeg

Državni hidrometeorološki zavod najavljuje za utorak umjereno do pretežno oblačno uz kišu koja će se pojačavati prema kraju dana i u srijedu, a od polovice tjedna temperatura će postupno padati te je prema kraju tjedna najavljen snijeg i u Zagrebu

U utorak će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, uglavnom na Jadranu i uz njega. Kiša će biti češća u drugom dijelu dana, a na Jadranu su mogući i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom dijelu.

Ujutro na kopnu mjestimice magla ili sumaglica. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren istočni i jugoistočni, u gorju na udare i jak. Na Jadranu će jako i olujno jugo prema večeri postupno slabjeti, a na sjevernom dijelu okretati na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 12 i 17 °C.

U srijedu ostaje umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu. Obilnija oborina moguća je u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te Dalmaciji gdje može biti i pljuskova praćenih grmljavinom. U zapadnim predjelima kiše će biti uglavnom u prvom dijelu dana, dok se na krajnjem istoku zemlje do kraja dana može zadržati suho. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, u južnoj Dalmaciji i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 3 i 7, a najviša dnevna od 8 do 11 °C. Temperatura zraka na Jadranu uglavnom između 10 i 15 °C.