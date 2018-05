Pročitajte što novoga za vas donose izmjene Zakona o dječjem doplatku

Proširivanjem dohodovnog cenzusa za obitelji koje primaju dječji doplatak s 50 na 70 posto proračunske osnovice, što se predlaže izmjenama i dopunama Zakona o dječjem doplatku koje je Vlada u četvrtak sa sjednice uputila u saborsku proceduru, od 1. srpnja bi se za oko 50 posto proširio krug potencijalnih korisnika doplatka za djecu

Izmjenama se dohodovni cenzus (ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno) kao uvjet za ostvarivanje prava na doplatak za djecu povisuje sa sadašnjih 1663 na 2328 kuna čime se proširuje krug potencijalnih korisnika doplatka za djecu, a time i djece za koju se ostvaruje pravo na doplatak, naglašava ministrica.

Doplatak bi tako i dalje, u iznosu od 300 kuna, primale obitelji kojima prihod ne prelazi 543 kune po članu, 250 kuna dobivale bi one obitelji u kojima je prihod po članu kućanstva od 543 do 1120 kuna, a proširuje se obuhvat onih obitelji koje bi primale 200 kuna - na one u kojima ukupni dohodak po članu iznosi od 1120 do 2328 kuna (sada 1663 kune).

Prema podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje trenutno je 94,5 tisuća korisnika doplatka za djecu za nešto više od 183 tisuće djece.

Izmjenama se proširuje i krug potencijalnih korisnika pronatalitetnog dodatka od 500 kuna, koji ostvaruju korisnici doplatka za djecu u skladu s važećim Zakonom, i to tako da će se on dobivati i za treće i četvrto dijete.