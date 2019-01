Izložba o pogubnosti plastike za vodeni svijet

U Zoološkom vrtu grada Zagreba postavljen je akvarij s četiri „nove“ vrste riba, tj. plastičnim proizvodima koji u oceanima ugrožavaju životinjski svijet. U oceanima svake godine završi čak 8 milijuna tona plastike

Na istaknuto je mjesto postavljen s akvarij s četiri „nove“ vrste riba. To su: jadranska slamka, crvenorepa čašica, bocogubica i vrećica napuhača. Riječ je zapravo o plastičnim proizvodima koji jasno prikazuju kako će ocean izgledati 2050. godine ako se nastavi zagađivati današnjim tempom. Naime, tada bi u oceanima moglo biti više plastike nego vodenih životinja.

„Želja nam je ukazati na problem s plastikom u svijetu i utjecati na promjene u ponašanju ljudi kako bismo usporili poražavajuće trendove. Fokus izložbe je stavljen na jednokratnu plastiku; plastične vrećice, slamke i plastične boce. Naime, jednoj plastičnoj vrećici potrebno je deset do dvadeset godina da se razgradi. Kada taj broj godina pomnožimo s plastičnim vrećicama koje prosječna obitelj potroši u samo jednom tjednu, dolazimo do poražavajućih vrijednosti. Zato nam je cilj ukazati na to da prvenstveno trebamo krenuti od sebe i početi mijenjati svoje navike. Odbačenom plastikom ugrožena su sva mora i oceani na svijetu, uključujući i naše Jadransko”, istaknula je Petra Ledinek, voditeljica marketinga za Hrvatsku tvrtke Fox Networks Group Europe u sklopu koje djeluje National Geographic.

U oceanima svake godine završi čak 8 milijuna tona plastike. Tragovi mikroplastike pronađeni su u čak 114 vodenih životinjskih vrsta, a 700 morskih vrsta je jelo ili bilo u doticaju s plastikom.

„Međunarodni je dan borbe protiv plastičnih vrećica, a dodatni razlog za otvaranje izložbe baš sada bila je naša želja da građane potaknemo na manje korištenje jednokratne plastike tijekom blagdana. S ovom izložbom edukatori upoznaju posjetitelje na samom početku vođenih adventskih obilazaka Vrta. Ova se aktivnost naslanja na mnogobrojne koje Zoološki vrt provodi samostalno ili s partnerima s ciljem zaštite prirode, životinjskih vrsta i biološke raznolikosti”, kazao je Damir Skok, ravnatelj Zoološkog vrta grada Zagreba.