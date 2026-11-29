Prosvjed, koji su sazvali sindikati i građanske organizacije, održan je na azijskoj strani najvećeg turskog grada. Turske vlasti načelno ne objavljuju brojke sudionika demonstracija.

Rad, kruh, sloboda

Prosvjednici su nosili slogane na kojima je pisalo: "Rad, kruh, sloboda". "Jedva sastavljamo kraj s krajem" "Želimo živjeti dostojanstven život", rekao je prosvjednik Fatih Kurt novinskoj agenciji ANKA, bliskoj oporbi.