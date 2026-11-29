Tisuće ljudi sudjelovale su na demonstracijama u Istanbulu u nedjelju, prosvjedujući protiv rastućih cijena i za veću socijalnu pravdu, izvijestile su oporbene novine Cumhuriyet
Prosvjed, koji su sazvali sindikati i građanske organizacije, održan je na azijskoj strani najvećeg turskog grada. Turske vlasti načelno ne objavljuju brojke sudionika demonstracija.
Rad, kruh, sloboda
Prosvjednici su nosili slogane na kojima je pisalo: "Rad, kruh, sloboda". "Jedva sastavljamo kraj s krajem" "Želimo živjeti dostojanstven život", rekao je prosvjednik Fatih Kurt novinskoj agenciji ANKA, bliskoj oporbi.
Prema službenim brojevima, Turska se trenutačno nosi s godišnjom stopom inflacije od oko 30 posto. Nezavisna istraživačka skupina Enag tvrdi da je godišnja stopa inflacije u listopadu bila oko 45 posto. Prošli tjedan, tisuće ljudi izišle su na ulice u Istanbulu kako bi prosvjedovale protiv zatvaranja brojnih opozicijskih medija.