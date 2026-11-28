Španjolska u nedjelju izlazi na prijevremene parlamentarne izbore, čiji bi ishod mogao znatno promijeniti političke odnose ne samo u toj zemlji, nego i u Europskoj uniji. Nakon osam godina na vlasti socijalistički premijer Pedro Sánchez suočava se s izazovom očuvanja parlamentarne većine, a kampanju su obilježili duboki politički prijepori, gospodarska i socijalna pitanja te niz afera

Španjolski birači ponovno izlaze na birališta prije isteka redovnog četverogodišnjeg mandata u trenutku u kojem se zemlja suočava s rastućim nezadovoljstvom zbog stambene krize, visokih životnih troškova i korupcijskih afera koje su zahvatile najbliži krug premijera Pedra Sáncheza. Dok socijalisti pokušavaju zadržati vlast, konzervativna Narodna stranka (PP) Alberta Núñeza Feijóa nastoji ostvariti rezultat koji bi joj, za razliku od izbora 2023. godine, omogućio sastavljanje vlade. Posebnu pozornost privlači rast potpore krajnje desnom Voxu, predvođenom Santiagom Abascalom. Njegov eventualni ulazak u nacionalnu vladu označio bi povijesnu prekretnicu za Španjolsku više od pola stoljeća nakon završetka diktature Francisca Franca. Ishod izbora s pozornošću se prati i u Bruxellesu. Španjolska je četvrto najveće gospodarstvo Europske unije, a Sánchez jedan od malobrojnih socijalističkih premijera među čelnicima njezinih najvećih članica. Promjena vlasti u Madridu mogla bi imati posljedice za europsku politiku prema migracijama, obrani, klimatskim promjenama i međunarodnim krizama.

Kada se održavaju izbori i kako funkcionira izborni sustav? Prijevremeni parlamentarni izbori održavaju se u nedjelju 29. studenoga. Birališta u Španjolskoj otvorit će se u devet, a zatvoriti u 20 sati po hrvatskom vremenu. Pravo glasa ima približno 38,7 milijuna građana. Španjolci biraju svih 350 zastupnika Kongresa zastupnika, donjeg doma parlamenta, kao i 208 članova Senata. Za apsolutnu većinu u Kongresu potrebno je najmanje 176 mandata. Upravo će taj broj biti presudan u postizbornim pregovorima jer osvajanje najviše glasova ne jamči i preuzimanje vlasti. Španjolska je parlamentarna monarhija na čijem je čelu kralj Felipe VI. Nakon izbora kralj se konzultira s predstavnicima političkih stranaka i predlaže kandidata za premijera, a on potom mora dobiti potporu parlamenta. Zašto su raspisani prijevremeni izbori? Neposredni povod za raspisivanje izbora bio je parlamentarni poraz Sánchezove manjinske vlade 2. listopada, kada zastupnici nisu podržali mjere kojima je premijer pokušao ublažiti stambenu krizu. Španjolsku su prethodno zahvatili masovni prosvjedi zbog rasta najamnina, cijena nekretnina i deložacija, a Sánchez je raspisivanjem izbora pokušao političku raspravu preusmjeriti na pitanja socijalne politike i stanovanja. Njegova se vlada istodobno suočavala s nizom drugih problema – od migracijske krize u španjolskoj enklavi Ceuti na sjeveru Afrike i dviju željezničkih nesreća sa smrtnim ishodima do korupcijskih istraga koje su obuhvatile osobe iz premijerova najbližeg kruga. Tko su glavni kandidati? Iako na izborima sudjeluje niz nacionalnih i regionalnih stranaka, u središtu političke utrke trojica su muškaraca – aktualni socijalistički premijer Sánchez, konzervativni oporbeni čelnik Alberto Núñez Feijóo i predsjednik krajnje desnog Voxa Santiago Abascal. Pedro Sánchez (54) – Španjolska socijalistička radnička stranka (PSOE) Sánchez je na čelu španjolske vlade od 2018. godine, a poznat je po tome što je više puta politički preživio situacije u kojima su mu mnogi predviđali kraj karijere. Na vlast je došao nakon izglasavanja nepovjerenja konzervativnom premijeru Marianu Rajoyu te je 2023. godine uspio sastaviti vladu unatoč tome što je Narodna stranka osvojila najviše mandata. U kampanji ističe gospodarske rezultate svoje vlade, socijalna prava i potrebu za snažnijom državnom intervencijom na tržištu nekretnina. Pokušava mobilizirati birače ljevice upozoravajući na mogućnost ulaska krajnje desnice u vladu, a na međunarodnoj sceni profilirao se kao jedan od glasnijih europskih kritičara izraelske politike prema Palestincima, ali i pojedinih poteza američkog predsjednika Donalda Trumpa. Njegov politički položaj otežavaju korupcijske afere koje su zahvatile bivše visoke dužnosnike PSOE-a i članove njegove obitelji. Sánchez odbacuje tvrdnje o svojoj umiješanosti u njih.

Pedro Sánchez Izvor: EPA / Autor: Juan Carlos Hidalgo







+9 Pedro Sánchez Izvor: EPA / Autor: Juan Carlos Hidalgo

Alberto Núñez Feijóo (65) – Narodna stranka (PP) Predsjednik konzervativne Narodne stranke godinama je gradio imidž umjerenog političara i pragmatičnog administratora. PP vodi od travnja 2022. godine. Prije dolaska na čelo stranke 13 godina vodio je regionalnu vladu Galicije, gdje je ostvarivao niz izbornih pobjeda. Na parlamentarnim izborima 2023. njegova je stranka osvojila najviše mandata, ali nije uspjela osigurati dovoljno parlamentarne potpore za sastavljanje vlade. Feijóo sada temelji kampanju na obećanjima učinkovitijeg upravljanja državom, poticanja gospodarstva, smanjenja regulatornih prepreka i borbe protiv korupcije. Jedno od najvažnijih političkih pitanja za njega jest odnos prema Voxu. Suradnja s tom strankom mogla bi mu omogućiti dolazak na vlast, ali bi istodobno otvorila pitanje ustupaka koje bi Abascal tražio u zamjenu za potporu.

Alberto Núñez Feijóo Izvor: EPA / Autor: Borja Sanchez-Trillo







+2 Alberto Núñez Feijóo Izvor: EPA / Autor: Borja Sanchez-Trillo

Santiago Abascal (50) – Vox Abascal, nekadašnji član Narodne stranke, predvodi nacionalistički i krajnje desni Vox. Njegov politički utjecaj mogao bi biti znatno veći od samog udjela glasova što ga osvoji njegova stranka koja se zalaže za stroža ograničenja imigracije, snažniju centralizaciju španjolske države, smanjenje poreza te promjene politika povezanih s klimatskim promjenama, rodnom ravnopravnošću i pravima migranata. Otvoreni je simpatizer argentinskog predsjednika Javiera Mileija i snažan zagovornik Izraela, čime se oštro razlikuje od Sánchezove vanjske politike. Za razliku od izbora 2023. godine, kada je Vox izgubio dio zastupničkih mjesta, u ovu kampanju ulaze s povećanom potporom, osobito među mlađim biračima i muškarcima. Abascal želi da Vox ne bude samo vanjski partner konzervativne vlade, već da dobije i ministarska mjesta.

Santiago Abascal Izvor: EPA / Autor: Juan Carlos Hidalgo







Santiago Abascal Izvor: EPA / Autor: Juan Carlos Hidalgo

Što pokazuju posljednje predizborne ankete? Španjolski dnevnik El País 24. studenoga objavio je posljednji zbirni pregled predizbornih istraživanja javnog mnijenja.

Osobito je zanimljivo to da su socijalisti tijekom kampanje smanjili zaostatak za Narodnom strankom. Početkom listopada razlika je iznosila približno šest postotnih bodova, a prema posljednjem prosjeku anketa, smanjila se na oko dva i pol boda. Ipak, kada se promatraju širi politički blokovi, razlika je znatno veća.

No ove ankete treba uzeti s rezervom. Na izborima 2023. godine istraživanja su podcijenila rezultat ljevice, a španjolski zakon zabranjuje objavljivanje novih predizbornih anketa posljednjih pet dana prije glasanja. Zbog toga eventualne promjene raspoloženja birača u završnici kampanje neće biti vidljive u javno dostupnim istraživanjima. Tko su ostali važni politički akteri? Dodatni problem za Sáncheza predstavlja rascjepkanost stranaka lijevo od socijalista. Političke snage koje su 2023. godine zajednički nastupile pod okriljem platforme Sumar ovaj put nisu uspjele postići dogovor o jedinstvenom nastupu na nacionalnoj razini. Frente Amplio (Široka fronta) predvodi Ada Colau, bivša gradonačelnica Barcelone i nekadašnja aktivistica za stambena prava koja je na čelu lijeve platforme naslijedila Yolandu Díaz, a ona je predvodila Sumar na izborima 2023. godine. Podemos (Možemo) predvodi Irene Montero, bivša ministrica ravnopravnosti i zastupnica u Europskom parlamentu. Odvojeni nastup dviju lijevih političkih opcija otežava pretvaranje njihovih glasova u zastupničke mandate, osobito u manjim izbornim jedinicama.

Desno od Voxa nalazi se populistička politička platforma Se Acabó la Fiesta (SALF), povezana s kontroverznim internetskim influencerom Alviseom Pérezom. Važnu ulogu tradicionalno imaju i regionalne stranke iz Katalonije, Baskije, Galicije i s Kanarskih otoka. Njihovi zastupnici mogli bi ponovno postati važni u postizbornim pregovorima ako nijedan od velikih političkih blokova ne osigura većinu. Koje su glavne teme izborne kampanje? Stambena kriza: Građani si više ne mogu priuštiti stanovanje Ovo pitanje postalo je središnja tema španjolskih izbora. Cijene nekretnina i najamnina godinama rastu, osobito u Madridu, Barceloni i turističkim središtima, te velik broj mladih teško dolazi do doma. Posebno snažan odjek u javnosti imala je deložacija 87-godišnje žene iz njezina doma u Madridu, potaknuvši prosvjede diljem zemlje. Sánchez se zalaže za ograničavanje najamnina, strožu regulaciju kratkoročnog najma i snažniju intervenciju države. Feijóo, nasuprot tome, stavlja naglasak na povećanje ponude stanova, ubrzavanje gradnje i uklanjanje administrativnih prepreka. Vox povezuje stambenu krizu i s rastom broja useljenika te zagovara davanje prednosti španjolskim državljanima u pristupu javnim resursima. Riječ je o problemu koji nadilazi tradicionalnu podjelu na ljevicu i desnicu jer sve veći dio stanovništva, unatoč gospodarskom rastu zemlje, teško podmiruje troškove stanovanja.

Prosvjedi u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: BRAIS LORENZO







+5 Prosvjedi u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: BRAIS LORENZO

Imigracija: Jedno od najdubljih političkih razilaženja Sánchezova politika prema imigraciji posljednjih godina znatno se razlikuje od politike brojnih drugih europskih vlada. Njegova administracija ove godine omogućila je reguliranje pravnog statusa gotovo 1,2 milijuna useljenika koji su već živjeli u Španjolskoj bez odgovarajućih dokumenata. Sánchez tvrdi da useljavanje pridonosi gospodarskom rastu te pomaže zemlji u suočavanju sa starenjem stanovništva i nedostatkom radne snage. Narodna stranka zagovara strožu kontrolu granica i učinkovitije upravljanje migracijama dok Vox ide znatno dalje, tražeći masovne deportacije, ograničavanje pristupa pojedinim javnim uslugama za useljenike i davanje prednosti španjolskim državljanima. Kampanja se odvijala i u sjeni povećanog broja dolazaka migranata na Kanarske otoke te migracijskih problema u Ceuti, španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike.

Granica u Ceuti Izvor: Profimedia / Autor: Antonio Sempere / ContactoPhoto / Profimedia







+5 Granica u Ceuti Izvor: Profimedia / Autor: Antonio Sempere / ContactoPhoto / Profimedia

Gospodarstvo raste, ali građani ne osjećaju uvijek njegove koristi Sánchez se tijekom kampanje poziva na gospodarske rezultate Španjolske jer posljednjih godina bilježi snažniji rast od prosjeka europodručja. Međutim rast cijena, skupo stanovanje, inflacija i nesigurnost dijela zaposlenih ostaju važni izvori nezadovoljstva. Dok socijalisti naglašavaju rast gospodarstva i socijalnu zaštitu, konzervativci zagovaraju porezno rasterećenje, učinkovitiju javnu upravu i povoljnije uvjete za poslovanje. Željezničke nesreće i problemi u zdravstvu Dvije željezničke nesreće sa smrtnim ishodima ove godine otvorile su raspravu o sigurnosti španjolske prometne infrastrukture i odgovornosti vlade. Nakon druge nesreće, koja se dogodila krajem listopada, ministar prometa podnio je ostavku. Feijóo je najavio reviziju stanja željezničke mreže dok Sánchez upozorava na važnost javnih ulaganja u infrastrukturu. Među važnim temama našlo se i javno zdravstvo, osobito duge liste čekanja i radni uvjeti liječnika.

Sudar vlakova u Španjolskoj Izvor: Profimedia / Autor: Juanma Jiménez / ContactoPhoto / Profimedia







+17 Sudar vlakova u Španjolskoj Izvor: Profimedia / Autor: Juanma Jiménez / ContactoPhoto / Profimedia

Koje su afere obilježile kampanju? Španjolski izbori održavaju se u sjeni niza korupcijskih afera koje su ozbiljno opteretile Sánchezovu vladu. Prema Euronewsu, čak devet sudskih istraga obuhvaća osobe iz premijerova političkog i obiteljskog kruga. No kontroverze nisu zaobišle ni oporbenu Narodnu stranku te se našla na udaru kritika zbog korištenja umjetne inteligencije u predizbornoj kampanji. Bivši ministar osuđen na više od 24 godine zatvora Jedan od najvećih političkih udaraca za Sáncheza bila je presuda Joséu Luisu Ábalosu, bivšem ministru prometa i nekadašnjem bliskom suradniku. Ábalos je u lipnju osuđen na 24 godine i tri mjeseca zatvora zbog kaznenih djela koja uključuju članstvo u kriminalnoj organizaciji, primanje mita, pronevjeru i trgovanje utjecajem. Afera je proizašla iz istrage nepravilnosti povezanih s javnom nabavom zaštitnih maski tijekom pandemije koronavirusa.

Njegov bivši savjetnik Koldo García osuđen je na 19 godina i osam mjeseci zatvora, a nekadašnji organizacijski tajnik PSOE-a Santos Cerdán čeka suđenje zbog optužbi povezanih s korupcijom. Cerdán odbacuje optužbe. Sánchezova supruga mora pred sud, brat osuđen Politički posebno osjetljivi slučajevi odnose se na premijerovu suprugu Begoñu Gómez i njegova brata Davida Sáncheza. Istraga protiv Gómez pokrenuta je u travnju 2024. godine zbog sumnje da je koristila svoj položaj i veze kako bi osigurala poslovnu potporu sveučilišnom programu kojim je upravljala. Istražni sudac u lipnju ove godine odlučio je da mora na suđenje. Ona odbacuje optužbe, a premijer tvrdi da je postupak politički motiviran.

Sánchezov brat David, po zanimanju glazbenik, u srpnju je osuđen na devet godina zabrane obavljanja javnih dužnosti zbog nepravilnosti pri zapošljavanju u pokrajinskoj upravi Badajoza. Nije osuđen na zatvorsku kaznu. Istragom je obuhvaćen i bivši socijalistički premijer José Luis Rodríguez Zapatero zbog sumnje na trgovanje utjecajem i pranje novca. Zapatero odbacuje optužbe. Sam Sánchez nije optužen u tim predmetima te se ispričao zbog dokazanih slučajeva korupcije svojih nekadašnjih suradnika, ali tvrdi da za njihove nezakonite aktivnosti nije znao. Skandal u završnici kampanje: Umjetna inteligencija i marokanski dres Jedna od najnovijih kontroverzi izbila je svega nekoliko dana prije izbora, a u njezinu se središtu našla Narodna stranka. Sánchez je objavio snimku u kojoj odijeva dres španjolske nogometne reprezentacije s imenom Laminea Yamala, mlade nogometne zvijezde čiji su korijeni iz Maroka i Ekvatorske Gvineje. Narodna stranka potom je pomoću umjetne inteligencije izmijenila snimku tako da izgleda kao da premijer odijeva dres marokanske reprezentacije, a izmijenjen je i sadržaj njegova govora. Snimka je izazvala kritike zbog manipuliranja sadržajem te korištenja migracijskih i nacionalnih pitanja u predizborne svrhe. Posebno je sporno to što nije bila označena kao sadržaj izrađen umjetnom inteligencijom. PP se i ranije tijekom kampanje našao na udaru kritika zbog objave manipulirane snimke Sánchezove supruge, piše Guardian.

🔴 LA DERECHA ESPAÑOLA UTILIZA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MANIPULAR UN VIDEO DE PEDRO SÁNCHEZ. El Partido Popular difundió un video adulterado en el que reemplazó la camiseta de la selección española por una de Marruecos, luego de que Sánchez respaldara a Lamine Yamal frente a los cánticos racistas e islamófobos. Es preocupante que un partido político recurra a la manipulación digital para alimentar prejuicios xenófobos y obtener réditos electorales. Fuente: El País. — Ciudadano Roberto Kiltro (@RobertoMerken) November 24, 2026