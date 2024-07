Izdane upute kako se ponašati za vrijeme ekstremne vrućine. Crveni alarm oglašen za niz gradova

Preporučuje se rashladiti tijelo te piti redovito i dovoljno negazirane vode. Treba izbjegavati boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati, a posebice se to odnosi na djecu, trudnice, starije osobe, srčane bolesnike, kao i one s kroničnim bolestima.

Osobama koje rade na otvorenom, primjerice građevinskim radnicima, preporučuju se češći odmori u hladu, a svakih pola sata trebaju popiti jednu i pol čašu vode.

Valja nositi laganu široku svijetlu odjeću od prirodnih materijala, na glavi imati šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočale.

Kada je prehrana u pitanju, preporučuju se češći mali i što više tekući obroci te pripremanje miješanog svježeg voća, takozvanih smoothija.

Potrebno je rashladiti prostor u kojem se živi, a idealno bi bilo sobnu temperaturu održavati ispod 32 stupnja Celzijusa danju, a noću ispod 24 stupnja. Preporučuje se noću i ranih jutarnjih sati rashladiti dom hladnijim zrakom, ako je moguće otvoriti sve prozore i podići rolete.

U HZJZ-u ističu da je važno piti dovoljno tekućine jer znojenjem je više gubimo, čime dolazi do dehidracije i povećanog viskoziteta krvi, što može izazvati trombozu, inzult mozga ili infarkt srca.

Vrućine se treba kloniti i izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana. Ako se mora naporno fizički raditi, preporučljivo je obaviti posao u najhladnijem doba dana, što je obično ujutro između 4 i 7 sati te poslijepodne nakon 17 sati.

'Ne ostavljajte djecu ni životinje u parkiranom vozilu', ponavljaju iz HZJZ-a te upozoravaju:

'Ako imate vrtoglavicu, osjećate slabost, nemoć, tjeskobu ili ste izrazito žedni i imate jaku glavobolju, tražite pomoć, što prije otiđite u hladniji prostor i mjerite temperaturu', navodi se, između ostalog, u preporukama HZJZ-a kako se ponašati tijekom velikih vrućina.