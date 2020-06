Izbori u Srbiji: Vučić pobjeđuje, pitanje je samo - je li više od polovice građana glasalo?

U 20 sati zatvoreno je nešto više od 8000 biračkih mjesta u Srbiji, na kojima su građani naše susjedne zemlje birali vlast. Apsolutni favorit izbora je Srpska napredna stranka s partnerima, tj. lista 'Aleksandar Vučić - za našu djecu', koja bi prema predizbornim istraživanjima trebala osvojiti više od 50 posto glasova izašlih birača. Jedino je pitanje - hoće li ukupna izlaznost prijeći 50 posto?

Prema podacima promatračke organizacije Crta, do 19 sati na izbore je izašlo nešto više od 45 posto građana. Ako broj glasača bude manji od polovice, izbori su i dalje legitimni, no bit će to simbolički udarac vlasti Aleksandra Vučića.