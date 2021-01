Izbori u Kataloniji održat će se 14. veljače unatoč pandemiji

Viši sud pravde Katalonije odlučio je u petak kako će se parlamentarni izbori u Kataloniji, autonomnoj pokrajini na sjeveroistoku Španjolske, definitivno održati 14. veljače unatoč povećanju zaraze koronavirusom.

Katalonska vlada je odgodila izbore do 30. svibnja no sud je to poništio i priopćio kako je "održavanje izbora u općem interesu". U petak, na prvi dan kampanje, izvijestio je da je odluka definitivna.

Katalonska vlada u Barceloni nevoljko ju je prihvatila no istaknula da će "izlazak na birališta biti siguran" unatoč zarazi zbog koje su zabranjena okupljanja i zatvoreni brojni objekti.

Na vlasti su dvije stranke za neovisnost, Katalonska republikanska ljevica (ERC) i Zajedno za Kataloniju (JxCat), a prema posljednjoj anketi objavljenoj u petak mogle bi dobiti najviše glasova. Svaka bi mogla dobiti između 32 i 35 zastupnika u parlamentu sa 135 mjesta, objavio je katalonski centar za ispitivanje javnog mišljenja CEO.