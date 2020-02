Iza nedavne izborne pobjede koja je sablaznila Merkel stoji neonacist čiji ekstremizam brine i njegove stranačke kolege

Na nedavnim parlamentarnim izborima u njemačkoj saveznoj pokrajini Tirinškoj, uz potporu krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD), pobijedio je malo poznat liberal iz Slobodne demokratske stranke (FPD) Thomas Kemmerich, što je u tolikoj mjeri razbjesnio kancelarku Angelu Merkel da je zatražila njihovo poništenje. Kemmerichovom pobjedom temeljenom na potpori AfD-a, ali i Kršćansko-demokratske unije (CDU) aktualne kancelarke, prekršen je poslijeratni konsenzus glavnih političkih stranaka da izbjegavaju krajnju desnicu. Pobjeda uz pomoć AfD-a izazvala je ogorčenje i osudu šire njemačke političke javnosti, a židovske organizacije u Njemačkoj opisale su je kao 'potvrdu njihovih najgorih strahova'. Iza tirinškog AfD-a stoji Björn Höcke, jedna od rijetkih osoba u Njemačkoj za koju je sud prošle godine presudio da ga se legalno može nazvati fašistom, a tportal donosi njegov portret

O rezultatima izbora u Tirinškoj na istoku Njemačke kancelarka Merkel čula je tijekom posjeta Južnoafričkoj Republici te je odmah održala izvanrednu konferenciju za novinare i upozorila da su netom održani izbori 'loš dan za demokraciju'. Uz to, najenergičnije je zatražila poništenje izbornih rezultata, ali i hitan sastanak svoje demokršćansko-socijaldemokratske koalicije kako bi se razjasnio daljnji odnos dijelova CDU-a prema Alternativi za Njemačku.

Tek kasnije otkriveno je da je tijekom nastave učestalo govorio o susretu svog djeda s Adolfom Hitlerom i 'njegovim nevjerojatno plavim očima', a nacionalsocijalizmom se bavio mnogo kraće nego ostalim nastavnim temama iz nacionalne povijesti. Uz to, bio je oduševljen nordijskom mitologijom, što je pokazivao i noseći ogrlicu sa simbolom Thorova malja, a koji su kao znak usvojile mnogobrojne neonacističke organizacije diljem svijeta.

Prisjećanja na ratne događaje Höckeovih baka i djedova ostavilo je na njega dubok trag još u djetinjstvu koje je proveo u Anhausenu u obitelji učitelja za slijepe i slabovidne te njegovateljice starijih osoba. Njegov otac, koji je bio izrazito nacionalno, konzervativno i antikomunistički nastrojen, smatrao je da je pad Berlinskog zida početak kraja njemačkog naroda i da će ga uništiti multikulturalni Zapad. Procjene oca, koji je bio pretplaćen na antisemitske časopise, ostavile su dubok dojam na Höckea pa se nakon mature prijavljuje u njemačku vojsku. Potom upisuje pravo na bonskom sveučilištu, no nije ga završio. Napustivši fakultet, zaposlio se kao nastavnik povijesti i tjelesnog odgoja u malom mjestu u saveznoj državi Hessen u središnjoj Njemačkoj.

Počinje pisati i za neonacističke časopise pod pseudonimom Landolf Ladig te se u člancima neskriveno divi nacističkom režimu. Njegov pravi identitet otkrio je netko od susjeda nakon što je shvatio da je pod pseudonimom opisao vlastitu kuću iznutra pa ga je i prijavio policiji. Höcke je morao prisegnuti da nije pisao pod tim pseudonimom, ali je to odbio negirajući bilo kakvu vezu s neonacistima. Kasnije je priznao da se krije iza imena Landolf Ladig , ali je nedugo potom tvrdio da iza svega stoji antifašistička mladež iz istočnonjemačke Jene.

Nezadovoljan nedovoljnim ekstremizmom unutar stranke, Höcke s glasnogovornikom AfD-a za pokrajinu Saska-Anhalt Andréom Poggenburgom potpisuje tzv. Erfurtsku rezoluciju, kojom je smijenjen čelnik Bernd Lucke , a stranka pomaknuta još desnije. Viđeniji čelnici AfD-a pak počinju se sve češće distancirati od Höckeovih izjava i komentara na televiziji. Dio stranačkih kolega javno ga opisuje kao 'političku budalu', no Höckeova popularnost ne jenjava, osobito za vrijeme najintenzivnijeg vala migrantske krize koja je i iznjedrila Alternativu za Njemačku.

Vrh stranke ponovno ga pokušava izbaciti iz svojih redova nakon što je izjavio da je spomenik žrtvama Holokausta u Berlinu 'sramota za njemački narod' i da su 'Nijemci jedini narod u svijetu koji usred svoje prijestolnice ima sramotni spomenik'. Većina stranačkih kolega ponovno traži njegovo izbacivanje, no stranački sud ocjenjuje da za to nema dovoljno argumenata pa Höcke ostaje parlamentarni zastupnik. Reakcija na njegovo otvoreno zazivanje nacizma ipak stiže u obliku sudske presude u procesu koji je pokrenuo jedan novinar njemačke državne televizije, a prema kojoj ga se otvoreno u javnosti može nazvati fašistom. Simbolično je stigla i reakcija njemačkog Centra za političku ljepotu, performerske skupine koja je pored Höckeove obiteljske kuće, u kojoj živi sa suprugom i četvero djece, podigla repliku dijela spomenika žrtvama Holokausta u Berlinu, a koju on može vidjeti s prozora spavaće sobe.

Höcke je prijavio performere, no sud je nakon pritiska javnosti odbio njegove zahtjeve za rušenjem simboličnog podsjetnika, dok je Centar za političku ljepotu uspio prikupiti donacije za održavanje spomenika u idućih sedam godina. S druge strane, Höckeu i dalje raste popularnost.