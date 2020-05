Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije izvijestio je kako u posljednja 24 sata kod njih nema novooboljelih od koronavirusa. No loše vijesti stižu iz Brodsko-posavske županije

Ukupno je na području Splitsko-dalmatinske županije do sada izliječeno 426 osoba. Trenutno je 29 osoba hospitalizirano, a 27 zdravstvenih djelatnika nalazi se u samoizolaciji. Šest osoba je na respiratoru i to četiri iz Splitsko-dalmatinske županije i dvije iz Šibensko-kninske županije. Jedna osoba nalazi se u karanteni hotela Zagreb na Duilovu. Na području Splitsko-dalmatinske županije do sada je zabilježeno 558 slučajeva zaraze koronavirusom.