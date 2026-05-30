Iz poplavljene špilje u Laosu spašene četiri osobe, traga se za još dvoje

Njih petero su među sedam državljana Laosa koji su ušli u špilju u pokrajini Xaisomboun kako bi tražili zlato , ali su ostali zarobljeni više od tjedan dana jer im je voda blokirala izlaz . Još dvije osobe vode se kao nestale.

Kengkard Bongkawong, tajlandski ronilac koji je sudjelovao u misiji, objavio je u subotu na Facebooku da su četiri zarobljene osobe izašle iz špilje.

Video snimke volontera prikazuju spasioce kako iz špilje izvlače četvoricu muškaraca s lampama pričvršćenima na glave i u blatnjavoj odjeći. Bili su radosni, a neki su i plakali od olakšanja.

Tim volontera iz susjednog Tajlanda pridružio se spasilačkim naporima prošle nedjelje, a akciji spašavanja pridružila su se i dodatna pojačanja, uključujući ronioce iz Finske, Francuske, Indonezije, Malezije, Japana i Australije, objavila je volonterska skupina na Facebooku.

U međunarodnom spasilačkom timu bili su neki članovi koji su bili uključeni u 17-dnevnu operaciju spašavanja u poplavljenoj planinskoj špilji Tham Luang na sjeveru Tajlanda 2018. godine.