Iz Njemačke upozoravaju: Drugi val epidemije je već tu

S dnevnim porastom broja zaraženih u njemačkoj javnosti sve je više upozorenja da je drugi val epidemije koronavirusa pogodio tu zemlju, a zabrinutost je izrazio i državni institut za zarazne bolesti.

To znači da je u Njemačkoj najmanje 205.269 ljudi zaraženo koronavirusom od početka epidemije, prema podacima RKI-ja, a dosada je 9118 zaraženih osoba preminulo što je od petka na subotu predstavljalo porast od sedam.

S pokretanjem života vlada je pokrenula i aplikaciju za praćenje kontakata zaraženih osoba čiji je cilj bio upozoriti ljude da su bili u konatku s virusom.

Aplikacija je 'skinuta' 16,2 milijuna puta no ovog tjedna doživjela je snažne kritike zbog tehničkih problema zbog kolizije s programima za uštedu rada baterije na pametnim telefonima.

Najnovija stopa reprodukcije bolesti porasla je na 1,24 s 1,08 dan ranije što znači da zaražena osoba zarazi više od jedna osobe, a porast te stope uočen je i usporedbom tjednih prosjeka.

RKI upozorava da je preduvjet smirivanja epidemije da taj broj padne ispod 1.

RKI je u petak objavio da, iako broj slučajeva raste u čitavoj zemlji, više od 60 posto porasta otpada na Sjevernu Rajnu Vestfaliju i Baden-Wuerttemberg.

Njemački ministar zdravstva Jens Spahn kazao je kako je porast broja zaraženih "najvećim dijelom povezan s putovanjima, povratkom putnika iz nekih regija, od kojih su neke na zapadnom Balkanu i iz Turske".

'U ovom trenutku imamo mnogo manjih žarišta', kazao je Spahn.

Pitanje je 'hoće li se to sada pretvoriti u val ili ćemo to uspjeti slomiti zajedno, odnosno brzo identificirati i omesti puteve prijenosa zaraze. To zahtijeva ciljano ali istodobno i skupo testiranje'.