Ivošević: Mogu se pogledati u ogledalo, ništa nisam napravio na štetu ovoga grada i građana

Bojan Ivošević, koji će ponovno biti zamjenik gradonačelnika Splita nakon što su u drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora osvojili mandat za vođenje grada, komentirao je planove za vođenje drugog grada po veličini u Hrvatskoj u naredne tri godine

'Ništa nisam napravio na štetu ovoga grada i građana i do zadnjeg dana ću se boriti za ovaj grad', kazao je Ivošević.

Na pitanje kako planira kombinirati brigu za javni gradski interes te pravni postupak, s obzirom na to da iza sebe ima tri afere, jednu optužnicu, odgovorio je kako kad dođe kući i pogleda se u ogledalo – ima nula afera.

kazna do 500.000 kn

Nije se radilo o direktnoj poruci premijeru, rekao je. 'Mislim da je on poslao nama, a mi smo samo na izborima pokazali što je Split', pojasnio je.

'U ovoj kampanji od strane nekoliko političara uveden je narativ da oni koji izađu na izbore i ne biraju HDZ da nisu normalni. Ja mislim da su to najnormalniji ljudi u ovoj državi, oni koji ne podupiru kriminal, korupciju, pogodovanje, namještanje natječaja i slične stvari, jer nenormalno je to podržavati, a ne boriti se protiv toga', pojasnio je Bojan Ivošević.

Gradonačelnik Ivica Puljak najavio je smanjenje zaposlenih za deset posto zaposlenih u gradskoj upravi.

Na pitanje hoće li 'počistiti' HDZ-ov i Kerumov kadar, Ivošević je kazao kako nikada nisu imali takav narativ.

Činjenica je, kako je kazao, da su se za neke stranačke kadrove izmišljala radna mjesta. Svi direktori sada će dobiti nalog da vide što im operativno treba.

'Sigurno nema viška pometača, vozača autobusa i takvih kadrova. A kriju li se po uredima neke osobe koje zapravo nemaju što raditi za vrijeme svog radnog dana, to će biti na direktorima da provjere', zaključio je Ivošević.

Na pitanje hoće li podnijeli ostavku dođe li do suđenja, s obzirom na to da je podignuta optužnica protiv njega, zamjenik gradonačelnika je rekao kako to nije njegova odluka, nego ovisi o zakonu, odnosno o okolnostima.